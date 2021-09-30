Член делегации ПАСЕ от Австрии Штефан Шенах встревожен преследованием властью независимых медиа в Украине: Закрыть телеканал может суд, но не правительство

В европейских странах телеканал можно закрыть только по решению суда, правительство этого сделать не может. Таким образом главный докладчик ПАСЕ по вопросам свободы медиа и защиты журналистов Штефан Шенах отреагировал на преследование украинской властью независимых медиа, таких как "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net" во время общения с журналистами "Першого Незалежного" в рамках сессии ПАСЕ.

"Я знаю о ситуации в Украине, и я встревожен. Журналистика в Украине — это нелегкая профессия. Свобода слова — одна из важнейших составляющих демократии. Три части власти — законодательная, исполнительная и судебная, а медиа — четвертая. Иметь свободные СМИ, иметь возможность говорить то, что хочешь, — это серьезно. Власть не может закрыть медиа в Австрии — это может сделать только суд. У нас есть нормы — каким образом теле- или радиокомпания может получить лицензию. Это решает независимый комитет. Он рассматривает случаи возможных нарушений" , — сказал он.

По его словам, в Совете Европы есть специализированная платформа, где журналисты могут информировать наш комитет о случаях нарушения свободы слова. Таким образом мы получаем информацию из разных стран.

"В Западной Европе нет страны, где существовали бы проблемы со свободой слова. Там функционируют мощные общественные и частные медиа, плюс еще неприбыльные. То есть, есть три возможности реализации свободы медиа. И есть законы о телекоммуникациях, которые необходимо соблюдать, чтобы получить право на вещание. Мы знаем, что ситуация в Украине — не самая лучшая", — указал евродепутат.

Шенах отметил, что медиа всегда является предметом мониторинга, но "свобода медиа — это отдельный вопрос, за который я отвечаю".

Напомним, 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.