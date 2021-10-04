Журналистку оттеснили от Зеленского после вопроса о тюрьме

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
Автор
152
Владимир Зеленский Новость обновлена 04 октября 2021, 13:55
Владимир Зеленский

Вопрос касался закрытия издания "Страна.ua"

Журналистку украинского портала "Страна.ua" оттеснили от президента Украины Владимира Зеленского после того, как та задала ему вопрос о том, что тот может сесть в тюрьму.

"Вы ввели санкции против издания "Страна". Понимаете ли вы, что рано или поздно сядете за это в тюрьму?", – спросила журналистка президента. Слова приводятся на сайте издания, сообщает Взгляд.

Охрана оттеснила девушку и попыталась отнять у нее мобильный телефон. Зеленский отошел в сторону, не ответив на вопрос.

"На вопрос он не ответил, но он его услышал. И рано или поздно ответит. В суде ответит", – сказал о произошедшем главред "Страны.ua" Игорь Гужва.

Напомним, Зеленский ввел в действие санкции против украинского издания "Страна.ua", в результате руководство сайта решило сменить веб-адрес на strana.news. "Страна.ua" обещала сопротивляться попыткам Киева заблокировать издание.

Президент Владимир Зеленский оказался в центре скандала
Политика
"Это может обернуться катастрофой для Зеленского": чем грозит президенту офшорный скандал
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Президент Владимир Зеленский оказался в центре скандала
"Это может обернуться катастрофой для Зеленского": чем грозит президенту офшорный скандал
Дата публикации
Категория
Елизавета Ясько и Михаил Саакашвили
"Надо ехать в Грузию, но не сегодня": возлюбленная Саакашвили рассказала о совместных планах (эксклюзивное видео)
Дата публикации
Категория
Спикер ВРУ
"Подарок" от "слуг" на день рождения: Разумков рассказал о возможной отставке накануне праздника
Дата публикации
Категория
Деловые связи Владимира Зеленского с Россией через компанию Maltex, вероятно, обескуражат многих
Зеленский оказался в списке владельцев офшоров: что скрывал "антиолигарх"
Дата публикации
Категория
Иллюстративное изображение
Россия возобновила транзит газа в Венгрию через Украину
Дата публикации
Категория
Артур Ерохин
Били ногами, размазывали кровь и смеялись: все детали убийства полицейского в Чернигове (видео 21+)