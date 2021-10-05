Дикие вопли Бигуса слышал весь этаж - Олег Пономарь

В связи с подачей адвокатами пятого президента Украины Петра Порошенко иска к общественной организации журналиста-расследователя Дениса Бигуса с требованием опубликовать все записи так называемых "пленок Медведчука" в первоначальном виде между журналистом и советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком в ОПУ состоялся очень напряженный разговор.

Об этом пишет блогер Олег Пономарь.

"Источники сообщают, что у нашего любимого персонажа в Офисе президента — официально безработного гения политтехнологий Миши Подоляка — возникли крупные проблемы с не менее известным медиакиллером Денисом Бигусом.

Несложно догадаться, что причина проблем — это "пленки Медведчука", которые Бигус публиковал в конце весны этого года. Точнее, причиной стал иск адвокатов экс-президента Петра Порошенко в Окружной административный суд Киева. На днях суд принял иск адвокатов в производство.

Игорь Головань, ведущий адвокат Петра Порошенко, явно решил провести для власти мастер-класс по судебным искам за публикации записей неизвестного происхождения.

Обратите внимание, иск подан в ОАСК, где господствует одиозный судья Павел Вовк. ОАСК приложил титанические усилия, чтобы производство по иску не открывать, однако был вынужден открыть. Суд просто не может игнорировать обоснованные требования адвокатов.

Далее. Адвокаты подали иск не по обвинению в клевете. Они требуют, чтобы структуры Бигуса дали доступ к полной версии записей, отрывки которых опубликовал Бигус. И это уже горячий привет даже не Бигусу, а лично Мише Подоляку.

Дело в том, что полная версия записей сразу же откроет того, кто эти "пленки" записывал, – генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка. А поскольку записи проводились без соблюдения судебных процедур, это будет основанием для уголовного дела, в т. ч. по факту разглашения государственной тайны. Естественно, Кондратюк попытается откупиться от адвокатов Порошенко. Например, иными записями, которые сильно заинтересуют бывшего президента и его товарищей по партии. И от которых Миша Подоляк потеряет сон и покой.

Неспешным, но методичным давлением на суд адвокаты Порошенко вполне могут взять Мишу Подоляка за нежные места, и тогда он будет вынужден делать все, что прикажет Петр Алексеевич (если уже не делает). А это для Подоляка может закончиться просто паршиво. За действиями адвокатов Порошенко следит не только он, но и люди Олега Татарова, которые прекрасно понимают угрозу для их общего шефа Андрея Ермака.

Наиболее простым способом было бы уговорить Бигуса свернуть лавочку и выехать из страны.

Однако для самого Бигуса это будет означать смерть как для грантового журналиста, на это он не согласен категорически. И просто бросить Бигуса на съедение адвокатам Порошенко не выйдет. Если суд установит, что Бигус опубликовал свои фантазии, рассыплется вся операция по дискредитации. Для понимания: десятки экспертов с именем будут выглядеть идиотами и трепачами, комментировавшими фантазии видеоблогера Бигуса.

Единственным выходом из ситуации остается максимально тянуть время под любыми предлогами.

Однако Бигуса постоянно атакует фан-клуб Порошенко, и не только он. Врагов у Бигуса хватает, новость о том, как он трусливо бегает от суда, разойдется по всему интернету и вызовет вопросы у западных структур, дающих гранты.

К тому же Бигус труслив.

Настолько серьезно в суде он еще не отвечал. То, что прежде почти все фигуранты его "расследований" его игнорировали, сыграло с ним злую шутку. Уже суд по Семочко, по результату которого Бигусу пришлось признать свое "расследование" не отвечающим истине (т. е. враньем), сильно ударило как по его самооценке, так и по отношению к нему грантодателей. Основной причиной того, что Бигус вообще связался с Подоляком, было то, что ему катастрофически были нужны деньги.

За адвокатами Порошенко по Бигусу прокатятся все его прочие враги, и Подоляк ему тут не поможет. Источники сообщают, что на днях Бигус в кабинете Подоляка устроил бурную истерику. Дикие вопли Бигуса слышал весь этаж. Подоляку пришлось его успокаивать и убеждать, что в беде его никто не бросит.

Но обещать, как известно, это не жениться. А Мише Подоляку сейчас не позавидуешь", — пишет Пономарь.