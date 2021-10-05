Саакашвили рассказал, как смог незаметно пробраться в Грузию

Саакашвили рассказал, что на границе его даже оштрафовали, но все же не узнали

Со дня ареста экс-президента Грузии — нынешнего главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили — сеть обросла догадками, как же политику удалось попасть в страну, где он был в розыске, незамеченным.

После версии о "тайнике" в вентиляции грузовика, которую растиражировали СМИ накануне, Саакашвили ответил, как было дело на самом деле. Его слова цитируют грузинские Телеграмм-каналы.

Саакашвили заявил, что в Грузию он прибыл по паспорту с фамилией жены и не снимал маску на таможенном контроле, сославшись на опасный коронавируса штамма "Дельта". Интересно, что на таможне Саакашвили выписали штраф за то, что он не хотел снимать маску. А когда он ее таки снял, экс-президента Грузии не узнали и пропустили в страну.

Отметим, что Михаила Саакашвили арестовали в Грузии 1 октября по обвинениям 10-летней давности. На родину политик прилетел, потому что хотел поддержать своих избирателей во время местных выборов и защитить их голоса. Арест Саакашвили заставил реагировать и украинскую власть, которая отметила, что попытается договориться об экстрадиции политика. Однако в генпрокуратуре Грузии заявили, что возвращать Саакашвили в Украину они не планируют и все шесть лет заключения политик проведет в тюрьме на родине.