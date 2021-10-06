Владимир, ты не прав! На Западе критикуют атаку на украинские СМИ, - юрист

Тема атаки на свободу слова в Украине на Западе развивается по принципу цепной реакции.

Проблема атаки украинской власти во главе с Владимиром Зеленским активно звучит в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично поддержал журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний", которые обратились к структурам ЕС с жалобой на репрессии и подавление свободы слова в Украине, пишет юрист Виталий Киба для сайта "Корреспондент".

Это означает, что спокойной жизни у Зеленского и "слуг" уже не будет. Тема репрессий против СМИ – а с ней связана и тема атаки на оппозицию во главе с Виктором Медведчуком – развивается по принципу цепной реакции.

На Западе все громче звучат обвинения в подавлении свободы слова из-за запрета "112 Украина", NewsOne, ZIK, принадлежащих соратнику Медведчука – депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Всего несколько дней назад европарламентарий Максимилиан Кра обвинил структуры ЕС в двойных стандартах за то, что Алексею Навальному они предлагают дать премию Андрея Сахарова и в то же время не хотят видеть тот факт, что украинская власть отправила под домашний арест одного из лидеров оппозиции.

Перед этим была статья в The Independent, где видный российский прозападный либерал Владислав Иноземцев прямо написал, что в Украине строят авторитаризм. И в качестве примеров привел незаконный запрет телеканалов и репрессии против оппозиции во главе с Медведчуком.

Еще чуть раньше президент Freedom House направил открытое письмо Джо Байдену, где рекомендовал во время встречи с Владимиром Зеленским поднять тему запрета телеканалов. Причем Майкл Абрамовитц обнародовал свое открытое письмо аккурат накануне приезда Зеленского в США.

А в комплексе все это означает, что тема запрета телеканалов и репрессий против оппозиции все активнее звучит в политической и информационной повестке Запада.

Если так пойдет и дальше, скоро Зеленский превратится в нерукопожатного политика на Западе. И ни к чему хорошему это не приведет. Перед ним в такую же ловушку попал Янукович, из-за тюремного приговора Юлии Тимошенко на Западе его записали в изгои. А точкой отсчета до дня потери власти для Януковича стала встреча украинских олигархов в Лондоне, когда Ахметов и компания постановили, что такой президент не нужен, потому что не способен решать вопросы на международном уровне.