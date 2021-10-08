Вручение подозрения Медведчуку - это попытка Офиса президента сместить акцент с офшорного скандала

Офис президента Украины пытается сместить акцент со скандала из-за "досье Пандоры" на другие темы. Отсюда и скоропостижное увольнение Разумкова, отсюда попытка вручить новое подозрение Медведчуку, пишет в своем блоге на сайте korrespondent.net эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич.

"В курсе, что в ОП истерика по поводу "офшорного скандала" и "досье Пандоры"?! Это на публику они вещают "а что тут такого?" (Арахамия) и "это ж еще при Януковиче было" (Подоляк).

А на деле Офис колбасит – потому что колбасит самого Зеленского. Объясняю на пальцах. "Досье Пандоры" – это список тех, кого транснационалы вместе с Соросом постановили "сливать". Виноват он в офшорных схемах или не виноват – дело ж не в этом. Главный вывод "досье Пандоры": № 1 в этом списке – это Зеленский. Поэтому в ОП "разброд и шатания".

Отсюда повышенная пиар-активность – чтобы сместить акцент с "черной метки" для Зеленского от Запада на другие темы. Отсюда и "скоропостижная" отставка Разумкова, с которой торопились так, что нарушили в регламенте все, что можно, и все, что нельзя. Отсюда новое подозрение для Медведчука. Как стало известно, Виктора Медведчука вызвали в ГБР для ознакомления с материалами дела. А затем туда вломились ребята из ГПУ и попытались вручить ему еще одно подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Как видим на видео в Telegram, прокурорские нарушили все нормы законодательства, какие только могли. Начиная с того, что приехали на следственные действия по одному делу, чтобы вручить подозрение по другому делу. В итоге, адвокаты заставили вручить повестку с вызовом в ГПУ за три дня, как полагается.

Почему не вызвали в ГПУ, чтобы все было по закону? К чему такая спешка?

Да потому, что в ОП все трясутся в истерике, начиная с Зеленского. Да потому что время не ждет — надо замять "офшорный" скандал. А для этого надо устроить: а) еще громче скандал; б) сразу несколько громких скандалов; в) и первое, и второе, и еще что-нибудь третье.

Да, и скажите кто-нибудь Зеленскому, что на самом деле вот такими "инициативами" он сам себя закапывает. Десятки тысяч публикаций в западной прессе об атаке на "112 Украина", NewsOne и ZIK. О запрете телеканалов заявляет Freedom House, об атаке на каналы и репрессиях против оппозиции и Медведчука пишет The Independent; о том, что вместо борьбы с коррупцией происходит имитация, прямо пишут аудиторы ЕС в своем отчете за 23.09.2021. Зачем провоцировать новую волну критики за Западе? Кто-то специально топит Зеленского. Какой там второй срок…", — написал он