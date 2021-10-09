Волошин о деле Медведчука: Здесь нет состава преступления

В новом подозрении, объявленном председателю партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, нет состава преступления.

Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.

"Я считаю, что, как минимум, я не могу понять здесь состава преступления. Это нужно все расследовать, смотреть, анализировать. Для этого есть юридические аргументы, но все, что я прочитал в СМИ, я опираюсь на ту информацию, которую услышал от Баканова (глава СБУ Иван Баканов, — ред.) и Венедиктовой (генеральный прокурор Ирина Венедиктова, — ред.)", — заявил Волошин.

Также он добавил: "Я думаю, не будете спорить, что отдельные районы Донецкой и Луганской области — это территория Украины. В 2014 году еще все юридические лица, включительно с шахтами, заводами являлись украинскими. Террористическими ВР признала "ЛНД", "ДНР" 27 января 2015 года.

Любое взаимодействие с этими структурами в 2014 году по определению не могло быть, это было взаимодействие по освобождению людей. И только благодаря Медведчуку более 700 людей во взаимодействии с Порошенко, с Наливайченко, Грицаком, как главы СБУ, сотни людей были освобождены из плена. Сколько освобождено было за последний год? Ноль.

Уголь с украинских шахт добывающийся не террористами, а простыми шахтерами, только в 16 или даже 17 году террористы отобрали бизнес у наших бизнесменов, из-за этого СНБО ввело экономическую блокаду, до этого это экономические контакты между регионами. Президент Порошенко и другие обратились к Медведчуку как к человеку, который имел возможность помочь в переговорах с той стороной по вопросу освобождения и по другим вопросам", — указал парламентарий.

По словам Волошина, украинцев в этом году ждет страшная зима с холодными батареями, и подобное могло быть в 2017 году.

"Нам тогда правительство нашло в ЮАР в полтора раза дороже уголь. Когда мне говорят, что поставить уголь с территории Украины на другую часть территории Украины является содействием терроризму, то у меня это в голове не укладывается", — подчеркнул Волошин.

Кроме того он добавил, что не понимает, почему именно Медведчуку вручили подозрение.

"Медведчук был президентом в это время, премьер-министром? Почему Медведчуку вручено подозрение? Кто был в это время Президентом, премьером, Генеральным прокурором? Медведчук был государственным деятелем? Какой статус у гражданина Медведчука был в 2014 году? Почему не называются остальные фамилии?" — высказался политик.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.