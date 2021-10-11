Кузьмин: Какое преступление вообще мог совершить Медведчук, если он действовал по поручению президента Порошенко?

Автор
Дмитрий Романов
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Автор
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Виктора Медведчука могут арестовать Новость обновлена 11 октября 2021, 12:57
Виктора Медведчука могут арестовать

Нардеп отреагировал на решение суда по Виктору Медведчуку

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин отреагировал на постановление суда о взятии под стражу Виктора Медведчука.

"Покажите кто-нибудь Венедиктовой и Баканову этот документ. И еще их неадекватным прокурорам и следователям тоже покажите. Пусть прозреют и увидят, что в январе 2015 года председатель СБУ Наливайченко своим письменным распоряжением назначил Медведчука официальным представителем Украины по гуманитарным вопросам в Донецкой и Луганской областях в рамках ТКГ по урегулированию конфликта.

Вот он в интересах Украины и занимался гуманитарными вопросами, такими как, например, оказание помощи украинским предприятиям в закупках угля или в поставках электроэнергии.

Так какое тогда преступление он совершил, помогая, подчёркиваю, украинским предприятиям по поручению украинской власти? Для тех, кто соображает не быстро, поясняю: действовал Медведчук по поручению президента Порошенко и распоряжению председателя СБУ, будучи при этом бизнесменом, а не государственным чиновником.

Какая государственная измена? Какое финансирование терроризма? Какой арест? Какой залог в миллиард гривен? С ума посходили?

Теги:
#Суд #Ренат Кузьмин #Виктор Медведчук #ОПЗЖ
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