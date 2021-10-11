Бурмич: Все, что происходит сейчас вокруг Медведчука, - это политическое преследование и попытка сделать не суд, а судилище

Нардепы продолжают реагировать на судебное решение по Медведчуку: Анатолий Бурмич уверен, что главу ОПЗЖ отпустят на свободу

Все, что происходит сейчас вокруг председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука — это политическое преследование и попытка сделать не суд, а судилище.

Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Анатолий Бурмич в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Все, что происходит вокруг Медведчука, это чисто политическое преследование и попытка сделать не суд, а судилище. Потому что мы все прекрасно понимаем – те полгода, которые его преследуют, обвиняя в шпионаже, госизмене и каких-то других преступлениях, это все "дутые" материалы и там нет ни одного факта, который мог бы применяться в суде", – сказал он.

Парламентарий также уверен, что суд оправдает и освободит Медведчука.

"Но сейчас уже заканчивается следствие по этим эпизодам, и нужно будет выходить на суд, который конечно же, будет выпускать Медведчука, потому что в этих делах абсолютно ничего нет. Поэтому они пошли на какие-то другие сфальсифицированные материалы для того, чтобы продлить его содержание в изоляции", – сказал Бурмич.

Кроме того, нардеп высказался, почему именно сейчас власть не освобождает Медведчука из-под домашнего ареста.

"Еще когда только Зеленский стал президентом, он начал говорить, что Медведчук – это враг, что история плохо закончится – это был заказ, заказчики были еще до него. И им не нужен был человек, который может наладить мосты между Украиной и РФ, потому что была другая геополитика. Казалось бы, сейчас геополитика изменилась, все пытаются налаживать отношения с РФ – отличный момент выпускать Медведчука. Но нет, власть поступает по-другому. Они сейчас пытаются напрямую договориться с Россией и поэтому они не хотят выпускать Медведчука. Потому что тот, кто сегодня может наладить отношения с Россией, тот может стать и следующим президентом… Это уже большая внутренняя политика и большие деньги", – сказал Бурмич.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, оппозиционному политику попытались вручить новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали и заявили, что такие действия власти — "откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти".

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.