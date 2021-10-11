Нимченко о новом подозрении Медведчуку: О доказательствах в этом деле не идет и речи

Представитель ОПЗЖ заявил, что против Медведчука придумывают новые аморфные подозрения

У прокуратуры нет доказательной базы в деле председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом заявил представитель ОПЗЖ Василий Нимченко в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Выдвигается обвинение, которое мы безусловно ждали при том маховике политических репрессий, которые включили власти. Вы знаете, что по первому делу (против Виктора Медведчука — ред.) ничего не подтвердилось. Сейчас заканчивается срок досудебного ареста Виктора Владимировича, поэтому они придумывают новый состав преступления и придумывают новые аморфные подозрения", — подчеркнул Нимченко.

"Все видели, что вчера показывала генпрокурор Ирина Венедиктова. Мы там видели лишь гипотезу и диспозицию тяжелых статей, по которым обвиняется Виктор Владимирович. Где там измена родине? Она предусматривает умышленные действия в интересах другой страны и нанесенный вред. Что они положили, кроме тех пленок, которые незаконно были добыты где-то?" — возмущен нардеп.

"Подозрение должно основываться на допустимых и достоверных доказательствах. А в этом деле о доказательствах вообще не идет речи. Идет речь о фамилии, и все. Адвокаты во время заседаний в пух и прах разобьют все аргументы, но самая главная проблема — там нет никаких доказательств. Во-первых, эти пленки были добыты незаконно, во-вторых, они были получены еще в 2014-2016 годах, а внесли в реестр их только в этом году", — объяснил оппозиционер.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.