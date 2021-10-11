Скорик: Новое подозрение Медведчуку незаконное и имеет пиар-подекст

Коллега Медведчука убежден, что новое подозрение является спорным и вызывает множество вопросов

Новое подозрение председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" народному депутату Виктору Медведчуку ничем не обосновано и имеет пиар-подтекст.

Об этом заявил представитель ОПЗЖ Николай Скорик в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"С юридической точки зрения само по себе подозрение (Медведчуку — ред.) очень спорное, начиная с записей, которыми оперируют глава Службы безопасности Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова. Как они их добывали, насколько они могут быть доказательством в суде, насколько они законные — это большие вопросы. Под вопросом также их аутентичность, у меня об этом информации нет", — уточнил нардеп.

"Что касается Медведчука, это исключительно политическое дело давления на оппозицию и на одного из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь", единственной оппозиционной силы, которая последовательно выступает за мир, нормальные тарифы, экономическую независимость нашей страны. Думаю, что есть в этом некий пиар-аспект, потому что Офис президента пытается перебить негативный шлейф от панамских бумаг и ситуации, которая сложилась вокруг спикера Рады", — подчеркнул Скорик.

"Власть в очередной раз выбрала путь усиления давления на Виктора Медведчука. Мы будем безусловно защищать одного из наших лидеров и сделаем все, чтобы в Украине царил закон, а не политическая целесообразность", — резюмировал он.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.