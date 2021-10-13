Лойфман: Дело против Медведчука политически мотивировано - Венедиктова очень хотела вручить ему подозрение именно на День юриста

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
Автор
2
Виктор Медведчук Новость обновлена 13 октября 2021, 18:30
Виктор Медведчук

Дело против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука политически мотивировано, а генпрокурор Ирина Венедиктова очень хотела вручить ему подозрение именно на день юриста.

Об этом в ходе заседания Печерского районного суда Киева рассказал адвокат Медведчука Дмитрий Лойфман, трансляцию вел "Перший Незалежний".

"Наша генеральная прокурор брифинг запланировала, и что произошло? Состоялось позорное совершение преступления. Каким образом УПК предусматривает направление подозрения именно почте? Только в том случае, когда органам, осуществляющим предварительное расследование, неизвестно место нахождения лица, которому необходимо это сообщение о подозрении вручить. Стороне обвинения доподлинно известно, где находится Виктор Медведчук, они прибыли и к следователю ГБР в другом уголовном производстве, и Виктору Владимировичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Более того, суд обязал его носить электронное средство контроля, то есть прокурор в любой момент времени может увидеть, где находится Виктор Медведчук.

Единственным основанием направления о подозрении по почте является личное желание генерального прокурора и председателя СБУ провести брифинг именно 8 октября, на праздник юриста. Как и в прошлый раз, нам в пожарном порядке объявляли о завершении досудебного расследования в другом уголовном производстве ко Дню Независимости. Эти совковые методы и проявляют в себе политическую мотивированность в этом уголовном производстве", — заявил адвокат.

Напомним, Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов. 

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира. 

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

Школа
Украина
Досрочным каникулам - быть: в Минобразования приняли решение
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Школа
Досрочным каникулам - быть: в Минобразования приняли решение
Дата публикации
Категория
Молочка подорожает, по мясу пока еще думают
Последствия газовых скачков: рост цен на голубое топливо приведет к подорожанию молочки
Дата публикации
Категория
Сеть пестрит объявлениями о сертификатах-подделках
Липовая вакцинация: купить фальшивый COVID-сертификат в Украине слишком легко, но за это могут наказать
Дата публикации
Категория
В среду, 13 октября, в Украине прогнозируют ливни
Украину накрыли дожди и похолодание, но в некоторые области тепло еще вернется
Дата публикации
Категория
Грядущие выходные - прекрасная возможность для путешествия по Украине
Где провести "длинные" выходные на Покров: топ небанальных мест для коротких путешествий по Украине