Лойфман: Дело против Медведчука политически мотивировано - Венедиктова очень хотела вручить ему подозрение именно на День юриста

Дело против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука политически мотивировано, а генпрокурор Ирина Венедиктова очень хотела вручить ему подозрение именно на день юриста.

Об этом в ходе заседания Печерского районного суда Киева рассказал адвокат Медведчука Дмитрий Лойфман, трансляцию вел "Перший Незалежний".

"Наша генеральная прокурор брифинг запланировала, и что произошло? Состоялось позорное совершение преступления. Каким образом УПК предусматривает направление подозрения именно почте? Только в том случае, когда органам, осуществляющим предварительное расследование, неизвестно место нахождения лица, которому необходимо это сообщение о подозрении вручить. Стороне обвинения доподлинно известно, где находится Виктор Медведчук, они прибыли и к следователю ГБР в другом уголовном производстве, и Виктору Владимировичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Более того, суд обязал его носить электронное средство контроля, то есть прокурор в любой момент времени может увидеть, где находится Виктор Медведчук.

Единственным основанием направления о подозрении по почте является личное желание генерального прокурора и председателя СБУ провести брифинг именно 8 октября, на праздник юриста. Как и в прошлый раз, нам в пожарном порядке объявляли о завершении досудебного расследования в другом уголовном производстве ко Дню Независимости. Эти совковые методы и проявляют в себе политическую мотивированность в этом уголовном производстве", — заявил адвокат.

Напомним, Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.