Медведчук: Власть называет все, что ей не нравится, государственной изменой

Нынешняя власть называет любое действие, которое ей не нравится или противоречит ее политическому курсу, государственной изменой. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктора Медведчук во время заседания суда. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"Обвинения вроде государственной измены, которую сейчас органы СБУ, а они как первое, так и второе дело фактически полностью расследуют, а затем передают уже органам ГБР, действия СБУ в данном случае являются незаконными и нарушают статью 36 УПК Украины. Так вот, государственная измена, которую лепит, извиняюсь за неюридическое выражение, СБУ на всякий случай в каждом деле, и вообще это стало своего рода очередной статьей", — сказал он.

Медведчук отметил, что "сегодня говорил в интервью журналистам, была хулиганка, так называемое привлечения к уголовной ответственности за хулиганство. В современных условиях власть идет по пути, если не нравится что-то или это идет вразрез с политическим курсом действующей власти, то возникает вопрос, что это обязательно государственное особо тяжкое преступление".

"И статья 258 3 ч 1, содействие террористическим организациям ДНР и ЛНР. Ну, если бы я не был юристом, я бы сказал, что это полный абсурд. А учитывая, что я все-таки имею какое-то отношение к юриспруденции, хотел бы сказать, что эти обвинения, инкриминируемые мне по этим двум статьям, они, во-первых, и я подчеркиваю это, касаются ноября 2014-го и января 2015-го. Я акцентирую на этом внимание, потому что я считаю, что беспочвенность, которая сегодня положена в основу так называемой обоснованности, так называемого сообщение мне о подозрении, является ничем иным, как юридически ничтожными фактами, которые случайно были набраны, для того чтобы слепить это обвинение и говорить о нем сегодня", — добавил лидер оппозиции.

Напомним, Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.