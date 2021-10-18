Названы самые выдающиеся выпускники лучших университетов в мире. В Украине среди них – Грушевский, Винниченко, Бердяев, Кравчук и Медведчук

В топе лучших — Киевский университет имени Шевченко, а среди самых известных выпускников — Грушевский и Медведчук

Авторитетный сайт вузов мира Edurank.org составил рейтинг самых известных выпускников высших учебных заведений среди лучших вузов мира. Соответствующий список обнародован на сайте Edurank.org.

В предисловии к рейтингу говорится, что в Украине по совокупной известности выпускников 1-е место занимает Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

"Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко занимает 43-е место в Европе и 1-е место в Украине по совокупной известности выпускников. В рейтинг включены известные выпускники, научные сотрудники и преподаватели", — пишут авторы рейтинга.

Стоит отметить, что среди известных выпускников, вошедших в рейтинг, есть исторические личности, в частности государственный деятель, историк Михаил Грушевский, писатель, премьер-министр УНР Владимир Винниченко, советский агроном и биолог, академик Трофим Лысенко, выдающийся хирург и епископ РПЦ Святой Лука Симферопольский, выдающийся советский политик, юрист и дипломат академик Андрей Вышинский, философ Николай Бердяев, известный польский писатель Леон Ивашкевич, белорусский ученый Отто Шмидт, литовский поэт и священник Майронис, российский физик-теоретик Николай Боголюбов и другие.

Среди выдающихся современников в первую десятку вошли чемпионы мира по боксу братья Кличко, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, а также председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. Из других наших современников, которые не вошли в первую десятку, можно выделить известного украинского политика Вячеслава Черновола, которого поставили на 19-ю позицию, народного депутата Украины, экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова на 23-й позиции и других.

Напомним, Edurank – это международная авторитетная платформа, которая анализирует высшие учебные заведения по всему миру. В своих расчетах рейтинговости вузов, а также их выпускников платформа пользуется собственной методикой, которая, по мнению ее авторов, помогает создавать непредвзятые и объективные рейтинги.