Ответ президенту Зеленскому по поводу моего гражданства и "уникальной" идеи обмена

Автор
Дмитрий Романов
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Автор
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Виктор Медведчук Новость обновлена 18 октября 2021, 15:47
Виктор Медведчук

Пресс-служба партии "ОПЗЖ" опубликовала ответ народного депутата и одного из лидеров политситы Виктора Медведчука на идею президента Украины Владимира Зеленского об его обмене на "граждан Украины"

У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я ‒ гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью. А фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии.

Уверен в своей невиновности и буду бороться за восстановление справедливости и торжество закона, а также за привлечение к уголовной ответственности всех тех, кто занимается преступной организацией политически мотивированного уголовного преследования и предъявлением мне незаконных обвинений. 

То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство.

Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует.

Я продолжу политическую борьбу, отстаивая идеологические принципы программы нашей партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", несмотря на те незаконные и преступные действия, которые осуществляет власть. И это будет борьба до победного конца, которую я буду вести в соответствии с моим главным жизненным принципом: "Делай что должно, и будет как будет".

Теги:
#Виктор Медведчук #Владимир Зеленский #ОПЗЖ
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