Bloomberg поддержал Медведчука: Обвиниения лидера оппозиции абсурдны – необходимость закупок угля была вызвана серьезным энергетическим кризисом

Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал очередные обвинения в государственной измене политическими репрессиями и объяснил, что, выступая в 2014 и 2015 годах посредником в закупках угля с неподконтрольных территорий Донбасса, действовал в интересах Украины. Об этом говорится в публикации одного из ведущих американских информагентств Bloomberg.

Информагентство сообщает, что о новых обвинениях в государственной измене против Медведчука завили в Офисе генерального прокурора и СБУ, в частности генпрокурор потребовала ареста оппозиционного политика, либо залога в размере 1 млрд грн. Сам Медведчук отрицает правонарушения и назвал действия прокуратуры «политическими репрессиями», объяснив свои действия в то время энергетическим кризисом, который мог оставить всю страну без тепла.

«Это произошло во время серьезного энергетического кризиса в Украине, – пишет Bloomberg. – А угольные контракты с Южной Африкой в то время не действовали, что приводило к нехватке топлива и постоянным отключениям электричества по всей стране».

Кроме того, американское издание отмечает, что, придя к власти в 2019 году, нынешний Президент Украины Владимир Зеленский обещал арестовать коррумпированных чиновников, но до сих пор ни один высокопоставленный преступник не был осужден, а санкциям и уголовному преследованию подвергается только лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук.

Напомним, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, которое было удовлетворено судьей Печерского районного суда города Киева.

А 8 октября, по материалам СБУ, лидеру ОПЗЖ было объявлено новое подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Сторона обвинения требовала ареста политика с возможностью внесения залога в 1 млрд грн, но на этот раз Печерский суд отказал прокурорам, правда, оставив Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 7 декабря 2021 года.

Общаясь с журналистами после окончания судебного заседания, Виктор Медведчук заявил, что обвинения, звучавшие в суде, фактически «высосаны из пальца» и сторона обвинения не представила ни одного доказательства, которое могло бы дать хоть какое-то основание для удовлетворения ходатайства прокуроров о взятии под стражу. Поэтому, как заявил Медведчук, этот процесс он рассматривает как незаконные политические репрессии. Что касается апелляции, парламентарий отметил, что он и его защита не удовлетворены решением суда, но они пока не уверены, что будут его обжаловать.