Сестры Савченко попались в аэропорту с поддельными ковид-сертификатами: подробности и фото

В полиции не называют имен нарушительниц, но сестер Савченко выдали даты рождения

В аэропорту "Борисполь" обнаружили поддельные ковид-сертификаты у двух сестер. В полиции говорят, что одна из них — экс-нардеп Украины, но имени не называют. Впрочем, судя по дате рождения обеих женщин, не вызывает сомнения, что нарушительницы закона — экс-парламентарий Надежда Савченко и ее младшая сестра Вера.

По информации полиции Киева, поддельные документы обнаружили во время проверки — по прилете женщин на родину. Конечно же, домой сестер пустили, однако документы с явными нарушениями передали копам, которые открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. За "использование заведомо поддельного документа" сестрам Савченко грозит до двух лет тюрьмы.

В ближайшее время, продолжают в полиции, фигурантам объявят о подозрении. Проводится расследование и устанавливается личность медиков, которые выписали липовые сертификаты.

Поддельный сертификат сестер Савченко выглядит так

За подделку Савченко светит два года тюрьмы

Отметим, что в последнее время Надежда Савченко далека от политики. Мы сообщали, что экс-нардеп зарабатывает себе на жизнь тем, что шьет мягкие игрушки в виде автомобилей, которые продает по 8000-20000 гривен.

Ранее Надежда Савченко показывала, как доит коров, поливает рассаду и подметает улицу.