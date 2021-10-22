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Сестры Савченко попались в аэропорту с поддельными ковид-сертификатами: подробности и фото

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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Сестрам Савченко за подделку документов грозит до 2 лет тюрьмы Новость обновлена 22 октября 2021, 10:28
Сестрам Савченко за подделку документов грозит до 2 лет тюрьмы

В полиции не называют имен нарушительниц, но сестер Савченко выдали даты рождения

В аэропорту "Борисполь" обнаружили поддельные ковид-сертификаты у двух сестер. В полиции говорят, что одна из них — экс-нардеп Украины, но имени не называют. Впрочем, судя по дате рождения обеих женщин, не вызывает сомнения, что нарушительницы закона — экс-парламентарий Надежда Савченко и ее младшая сестра Вера.

По информации полиции Киева, поддельные документы обнаружили во время проверки — по прилете женщин на родину. Конечно же, домой сестер пустили, однако документы с явными нарушениями передали копам, которые открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. За "использование заведомо поддельного документа" сестрам Савченко грозит до двух лет тюрьмы.

В ближайшее время, продолжают в полиции, фигурантам объявят о подозрении. Проводится расследование и устанавливается личность медиков, которые выписали липовые сертификаты.

Поддельный сертификат сестер Савченко выглядит так
Поддельный сертификат сестер Савченко выглядит так
За подделку Савченко светит два года тюрьмы
За подделку Савченко светит два года тюрьмы

Отметим, что в последнее время Надежда Савченко далека от политики. Мы сообщали, что экс-нардеп зарабатывает себе на жизнь тем, что шьет мягкие игрушки в виде автомобилей, которые продает по 8000-20000 гривен.

Ранее Надежда Савченко показывала, как доит коров, поливает рассаду и подметает улицу. 

Теги:
#Подделка #Савченко #Сертификат #Надежда Савченко #Вера Савченко
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