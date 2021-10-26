Верховный суд заявил о давлении со стороны СНБО из-за слов Данилова об "угрозе для Украины"

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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Алексей Данилов Новость обновлена 26 октября 2021, 13:59
Алексей Данилов

Верховный суд заявил о давлении со стороны Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за слов его секретаря Алексея Данилова, который накануне высказался, что украинская судебная власть может быть "угрозой для Украины". Об этом говорится в публикации Верховного суда, которая размещена на его странице в Facebook.

"Верховный суд неизменно защищает верховенство права, демократию и права человека… Любой орган государственной власти или должностное лицо, которые публично и безосновательно критикуют судебную власть, сознательно подрывают основы государственности, нарушают принцип разделения государственной власти и нивелируют ежедневные усилия тысяч судей в восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина", — отмечается в ней.

Как известно, накануне в интервью одному из украинских изданий секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для Украины, чем олигархи".

 К слову, своими решениями и заявлениями СНБО осуществляет давление не только на суды, но и на неугодных для украинской власти политиков и средства массовой информации. Так, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций, введенных РНБО, против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а 20 февраля другим своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Позже, 20 августа были введены санкции СНБО против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний–издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net". 

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

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