Нимченко: Медведчук стоял у истоков переговорного процесса и, как никто, программно и стратегически занимался возвратом незаконно удерживаемых лиц

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Нимченко: Медведчук стоял у истоков переговорного процесса и, как никто, программно и стратегически занимался возвратом незаконно удерживаемых лиц Новость обновлена 29 октября 2021, 12:52

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук стоял у истоков переговорного процесса и, как никто, занимался программно и стратегически возвратом незаконно удерживаемых лиц и военнопленных. 

На этом акцентировал внимание народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Василий Нимченко, отвечая в эфире "Першого Незалежного" на вопрос, почему представители ОРДЛО заявили, что они готовы вести переговоры только с лидером оппозиции.

"Прежде всего, это то, что у истоков этих процессов стоял как раз Виктор Медведчук, как член гуманитарной группы, одной из четырех на Минских переговорах, которые были сформированы еще в 2014 году и работали в 2014-2015 гг. Равноудаленность Виктора Медведчука воспринималась нашими гражданами, украинцами, которые живут на подконтрольной территории, потому что он не делил людей на "ватников и украинцев", и это они видели. Виктор Медведчук как никто занимался программно и стратегически предметом возвращения незаконно удержанных людей и военнопленных", — отметил политик.

Нимченко напомнил, что одним из весомых результатов работы в этом направлении было возвращение героя Украины — Надежды Савченко.

"Целый центр был создан Виктором Владимировичем, который занимался этим вопросом. Люди все это понимали: что выходили на родственников погибших в России, беседовали с ними, вели переговоры, бывали в Кремле и решали вопросы… Он (Виктор Медведчук — ред.) сотнями выводил оттуда (с ОРДЛО, — ред.) непосредственно сам или вместе с представителями правоохранительных органов. Это общеизвестные факты", — подчеркнул нардеп.

При этом Нимченко добавил, что для Виктора Медведчука всегда главными были люди, граждане Украины, которые должны вернуть в семьи.

"Это была его миссия, это была его гражданская позиция", — подытожил политик.

Напомним, власти ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук. Наталья Стеценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже. Еще 20 января они могли бы быть дома. Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой. С начала вооруженного конфликта на Донбассе, благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.

26 октября представитель ОРЛО в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, представитель ОРЛО Ольга Кобцева заявила, что в республике готовы вести переговоры только с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком, а также передать ему в одностороннем порядке трех удерживаемых женщин.

По словам "омбудсмена" ОРДО Дарьи Морозовой, представители ОРДЛО заявили, что намерены вести дальнейшие переговоры только с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Она также напомнила, что кризис в переговорах продолжается уже более полутора лет.

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