Влиятельные западные издания пишут о давлении на СМИ и репрессиях украинской власти против Медведчука, – Богатырев

Критическая статья в журнале Forbes – еще одно свидетельство того, что со стороны Запада нарастает недовольство политикой украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом написал в Facebook эксперт-международник Даниил Богатырев, сообщает Знай.

"Один из важных, на мой взгляд, трендов текущей осени – нарастание недовольства действующей украинской властью со стороны западных партнёров", – высказал мнение эксперт.

"Посудите сами: сначала Христо Грозев (читай "британские спецслужбы") угрожает ОП публикацией расследования по делу "вагнеровцев". Затем появляется "Досье Пандоры", из которого ведущие западные СМИ "подсвечивают" именно офшоры Зеленского, запуская волну активного обсуждения", – привел примеры эксперт.

В частности, сообщил Богатырев, такой авторитетный журнал как Forbes прямо пишет, что политика "деолигархизации" в исполнении Зеленского – это просто ширма для борьбы против Медведчука.

"Затем статья в журнале "Forbes", который читает вся мировая деловая и политическая элита. Причём, в этой статье, помимо определения Украины как "коррупционной Саудовской Аравии" (то есть, коррупция в Украине – как нефть в КСА), присутствует и критика преследования оппонентов власти. Так, издание прямо пишет, что на самом деле под видом "деолигархизации" Зеленский развернул репрессии против оппозиции в лице Виктора Медведчука", – аргументировал эксперт.

Авторы Forbes, обратил внимание Богатырев, разоблачили Зеленского, придя к выводу, что тот считает Медведчука своим главным политическим оппонентом.

"Авторы "Forbes" дают понять, что Зеленский воюет против Медведчука потому, что считает его своим главным политическим конкурентом, а "деолигархизация" – не более чем ширма. И, как видим, на Западе в это информационное прикрытие больше не верят", – подчеркнул эксперт-международник.

"Если добавить к этому тот факт, что о проблемах со свободой слова в Украине и незаконном блокировании вещания телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" писали такие влиятельные западные издания как "Guardian", "Independent" и другие. Если добавить, что международная организация "Freedom House" подняла на уровне президента США Джо Байдена вопрос о репрессиях Зеленского против СМИ, то получим весьма неприятный для Офиса президента вывод", – отметил эксперт-международник.

По словам Богатырева, на Западе принялись комплексно критиковать действующую украинскую власть во главе с Владимиром Зеленским.

"Не только за "отдельные коррупционные эксцессы", но в целом за коррумпированную и тяготеющую к авторитаризму, прогнившую политику. Это значит, что на хвалёной международной поддержке Украины (читай "власти Зеленского") вскоре можно будет ставить крест. И о каком втором сроке тогда речь?" – заключил эксперт-международник Даниил Богатырев.