Представитель Бундестага о Викторе Медведчуке: Он политический заключенный и украинский Вацлав Гавел

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Представитель Бундестага о Викторе Медведчуке: Он политический заключенный и украинский Вацлав Гавел Новость обновлена 03 ноября 2021, 14:42

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук является политическим заключенным и украинским Вацлавом Гавелом. Об этом заявил член комитета по внешней политике Бундестага Германии Петр Быстронь во время визита к лидеру украинской оппозиции.

"Европейский союз и особенно Германия всегда просят людей стоять за демократию, но то, что мы наблюдаем здесь — это нарушение закона и это абсолютно противоречит каждому правовому стандарту Европейского союза. Если Украина хочет попасть в ЕС, она не должна нарушать этих законов. Для нас очевидно, что Виктор (Медведчук, — ред.) — политический заключенный и что он — украинский Вацлав Гавел", — заявил Быстронь

Напомним, в начале сентября в Киев прибыли с визитом секретарь Сената Франции, заместитель председателя комитета по внешней политике, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле.

Они посетили председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом, провели встречу с ним и сопредседателем партии Вадимом Рабиновичем.

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