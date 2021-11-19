Кличко извинился за своего зама Поворозника и пообещал еще долго не повышать стоимость проезда

Мэр отменил новые тарифы на проезд в столице, которые выше прежних в 2,5 раза

После волны общественных протестов киевский городской глава Виталий Кличко был вынужден извиниться перед киевлянами за своего первого заместителя Николая Поворозника и отменить его решение о повышении стоимости проезда в транспорте.

Об этом Кличко заявил на своём Телеграм-канале.

«Мы провели аудит транспортных КП Киева и сделали перерасчет прогнозных показателей на ближайшие несколько лет. Так что теперь я могу ответственно заявить: как минимум до 2024 года тарифы на проезд в коммунальном транспорте повышаться не будут! А при благоприятной экономической ситуации в городе они могут быть даже пересмотрены в сторону понижения», — подчеркнул Виталий Кличко.

Кличко также отметил, что первый заместитель главы КГГА не имел права принимать такое решение, но мог лишь инициировать процесс публичных консультаций по установлению новых тарифов на проезд. Мэр Киева извинился перед киевлянами за своего подчиненного.

Столичный градоначальник пообещал, что цена на поезд не будет повышаться до 2024 года. А при благоприятной экономической ситуации в городе стоимость проезда, по словам Кличко, может быть пересмотрена в сторону понижения.

Напомним, ранее, 16 ноября, Николай Поворозник заявил, что с января 2022 года проезд в наземном транспорте и метро Киева подорожает до 20 грн за разовую поездку, то есть — в 2,5 раза.

«Нынешняя цена в коммунальном транспорте давно не соответствует экономически обоснованному тарифу. По расчетам КП «Киевпасстранс», экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,30 гривен. По расчетам КП «Киевский метрополитен», обоснованный тариф в метро – 22 гривен», — подкрепил свои слова выкладками первый замглавы КГГА.

После публикации заявления Поворозника на сайте КГГА, его раскритиковали эксперты, заявившие о необоснованности такого тарифа. Это подтвердили и представители частных перевозчиков, указавшие, что стоимость проезда в наземном транспорте Киева с учетом себестоимости и маржи составляет 6-8 гривен, в зависимости от протяженности маршрута.

Аргументы экспертов и участников рынка, а также протесты общественности, организовавшей митинг под КГГА в четверг, 18 ноября, вынудили Виталия Кличко выступить с соответствующим заявлением.

Отметим, что в упомянутом им 2024 году должны пройти очередные выборы президента Украины.