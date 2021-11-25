Аваков и Разумков дали показания о незаконности санкций СНБО против граждан Украины

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Аваков и Разумков дали показания о незаконности санкций СНБО против граждан Украины Новость обновлена 25 ноября 2021, 11:16

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвали введение санкций Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) против граждан Украины незаконным, а также признали, что СНБО принимает решения о введении ограничительных мер без обсуждения и изучения причин. Их показания будут приобщены к материалам судебного процесса по обжалованию указа президента о введении в действие решения СНБО о введении санкций. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на интернет-издание "Страна.ua".

Аваков и Разумков написали о незаконности санкций в ответах на запрос адвоката одного из участников санкционного списка Сеяра Куршутова (санкции СНБО против него были введены как против "контрабандиста" в апреле 2021 года).

В своем ответе Разумков и Аваков отмечают, что они присутствовали на заседании СНБО 14 апреля, когда против Куршутова вводились санкции. 

"Одновременно с этим считаю, что наложение санкций на граждан Украины не согласовывается с действующим Законом Украины "О санкциях", — написал Разумков, об этом же в своем ответе говорит и Аваков.

Также экс-спикер и бывший министр внутренних дел заявили, что информация, которая обсуждалась на заседании СНБО при принятии упомянутого решения, не является государственной тайной и не является такой, которая подлежит ограничению к ней доступа.  

Отметим, что это первый прецедент, когда участники заседаний СНБО дали показания в рамках судебного процесса по обжалованию указа президента.

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