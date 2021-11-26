Американскому истеблишменту прямо вкладывают в уши, что Зеленский – "карманный президент" и кукла в руках Коломойского: СМИ

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Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Американскому истеблишменту прямо вкладывают в уши, что Зеленский – "карманный президент" и кукла в руках Коломойского: СМИ Новость обновлена 26 ноября 2021, 13:33

Выход в США книги о Коломойском, где его прямо называют родителем украинского президента и тенью Владимира Зеленского, стал болезненным сигналом для ОП.

Как пишет канал "Легитимный", теперь окончательно понятно, что коллективный Запад отказывается верить в деолигархизацию от Зеленского, усматривая в этом банальный сценарий Коломойского.

Более того, американскому истеблишменту прямо вкладывают в уши, что Зеленский – "карманный президент" и кукла в руках искусного махинатора, автора "величайшей схемы по отмыванию денег в США".

Связка Зеленский – Коломойский встречается в книге более 50 раз. Их отношениям посвящена целая глава, где ключевая претензия – молодой украинский президент, как минимум, укрывает олигарха от правосудия, а как максимум – содействует становлению его в статусе "суперолигарха".

Сигнал из-за океана поступил как раз в период демонстративного сближения Зеленского с Коломойским. Когда власть массово мигрировала в эфир "1+1" и готовится отдать олигарху в собственность государственную "Укрнафту" и половину газового запаса в подземных хранилищах.

Газовая сделка Зеленского – Коломойского, намеченная на 30 ноября, может превзойти всех свинаручков и курченко, вместе взятых.

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