Арахамия заявил, что проконтролирует подписание или возвращение законопроекта "о военных преступниках"

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что проконтролирует подписание президентом законопроекта №2689 – так называемого "закона о военных преступников", который позволит судить подозреваемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Об этом он сказал в Одессе на съезде депутатов местных советов, отвечая на вопрос Радио Свобода, передает "112.ua".

"Когда мы его принимали, то были две противоположные позиции. Международные юристы говорили, что потенциально может быть потом много дел против Украины в Европейском суде по правам человека. Была еще точка зрения наших локальных юристов, которые защищают наших бойцов. Мне кажется, что поэтому и задержка — надо определиться, нужны ли будут какие-то доработки в виде вето, надо ли подписывать, а потом возможно делать какие – то изменения", — заявил Арахамия.

Он добавил, что не знает точных причин, почему президент не подписал законопроект.

Напомним, законопроект №2689 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права" приняли в парламенте еще в мае 2021 года – его поддержало 248 народных депутатов, в основном члены партии "Слуга народа". Автор законопроекта — действующий министр внутренних дел Денис Монастырский. В июне 2021 года законопроект передали на подпись президенту, но он до сих пор не был ни подписан, ни возвращен на доработку.

Согласно 94-й статьи Конституции Украины, президент Украины в течение пятнадцати дней после получения закона подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует его или возвращает закон со своими мотивированными и сформулированными предложениями в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения". Закон передали в офис президента около пяти месяцев назад. Правозащитники в Украине неоднократно требовали подписания закона, но Офис президента не комментировал это затягивание ни им, ни журналистам.