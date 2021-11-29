Медведчук: "При Зеленском эпоха бедности закончилась. Наступила эра нищеты"

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Медведчук считает, что украинцев делают нищими Новость обновлена 29 ноября 2021, 12:42
Медведчук считает, что украинцев делают нищими

Медведчук убежден, что в Украине хотят уничтожить даже то, что есть

При Зеленском эпоха бедности закончилась. Наступила эра нищеты.

Об этом заявил глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

В ООН назвали Украину одним из лидеров по сокращению населения. На это влияет, в частности, низкая рождаемость, высокий уровень смертности и постоянная миграция. По подсчетам организации, к 2050 году население страны сократится до 35 млн (это если население страны составляет 41 млн, что явно не так).

"И если это не прямое доказательство того, что власть Зеленского доводит людей до ручки, то что?" — задается вопросом Медведчук.

По его словам, повышение тарифов, драконовская инфляция, проваленная вакцинация и отсутствие перспектив в стране для молодежи – "плодотворная почва не для того, чтобы вырастить сильную страну, а для того, чтобы уничтожить даже то, что есть".

"Очередным доказательством превращения страны из бедной в нищую стал случай с пенсионером, который на Дне памяти жертв Голодомора ел с памятника хлеб, оставленный там в память о голоде. Украинцам не хватает пенсий даже на еду. Именно это самый главный показатель никчемности власти и полного отсутствия у нее профессионализма", — считает политик.

Теги:
#Виктор Медведчук #Владимир Зеленский #ОПЗЖ
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