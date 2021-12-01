Мировые СМИ опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных репрессиям в отношении Виктора Медведчука

Ведущие зарубежные издания мира с начала февраля — момента начала преследования украинской властью в лице президента Владимира Зеленского председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также ряда других оппозиционных политиков и независимых телеканалов ("112 Украина", NewsOne и ZiK), опубликовали 120 969 публикации , критикуя действия украинских чиновников.

Стоит отметить, что доля положительных публикаций или информационно нейтральных совокупно составляет 98 966 материалов или 81,9% от общего числа публикаций. Доля критических материалов — 18,1% (22 003 публикации).

В ноябре число положительных публикаций о главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народном депутате Викторе Медведчуке в иностранных СМИ сохранило положительную динамику роста, что было прежде всего связанно решением Печерского районного суда города Киева от 2 ноября, согласно которому назначил политику меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура. Однако практического значения это уже не имеет, так как Медведчук находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста по другому делу — об "угольной госизмене". Сам же Виктор Медведчук раскритиковал т.н. "дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму", сфальсифицированное против него Службой безопасности Украины, что легло в основу ряда позитивных публикаций ведущих зарубежных СМИ.

Кроме этого, известные западные издания уделили много внимания присоединению 11 ноября ведущего европейского адвоката Бертрана Мальменьдье к команде правовой защиты Медведчука. Адвокат отметил, что подписал договор о правовой защите лидера оппозиции. Также адвокат дал свою оценку событиям, происходящим вокруг Медведчука и в Украине в целом.

Напомним, в предыдущем месяце число положительных упоминаний о Викторе Медведчуке в зарубежных СМИ резко возросло, что было обусловлено новыми попытками украинских властей всеми доступными способами ограничить политическую деятельность лидера украинской оппозиции. Основное внимание в этот период авторитетные ИноСМИ уделили трем ключевым событиям:

- 8 октября представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, представители ОГП предприняли попытку в нарушение законодательной процедуры вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали этого сделать;

- 8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины все же объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку;

- 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой – За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

На данные события резко отреагировали сотни авторитетных международных СМИ и раскритиковали Зеленского за очередной акт репрессий против лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука.

Так, Reuters, Bloomberg и France Presse, а также многочисленные авторитетные СМИ Швейцарии, Канады, США, Германии, Испании, Франции и Британии, ссылаясь на действия Офиса генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины по усилению давления на Виктора Медведчука, через очередную активизацию расследования в отношении украинского политика указали, что очередная активизация расследования и формальное подозрение в государственной измене в отношении украинского политика только усиливает напряжение в двусторонних отношениях Киева и Москвы и сводит на нет стабилизацию ситуации в регионе.

"Партия Порошенко назвала обвинения дымовой завесой, чтобы отвлечь внимание от правонарушений самого правительства. А партия Медведчука "Оппозиционная платформа — За жизнь" в пятницу заявила, что последние обвинения показали "полную беспомощность" прокуратуры, не обосновавшей ранее выдвинутые против него обвинения. В своем заявлении партия обвинила правительство президента Владимира Зеленского в попытке "отвлечь внимание людей от их катастрофических неудач", — написал Reuters.

При этом, как отмечает Bloomberg, экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала совместное заявления главы СБУ Ивана Баканова и Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой в отношении якобы новых доказательств по делу Виктора Медведчука — "чепухой".

"Я никогда не имела ничего общего с Медведчуком, которого никогда в жизни не видела, ни с финансированием терроризма, ни с покупкой угля или электроэнергии", — приводит слова Гонтаревой ряд изданий.

Сам же Виктор Медведчук, как сообщает France Presse, назвал сообщение ему очередного подозрения юридически ничтожным фактом, которое случайно было набрано, чтобы "слепить" обвинение. А также отметил, что в очередном уголовном деле против него отсутствует не только состав преступления, но и событие преступления.

"Если бы я не был юристом, я бы сказал, что это (сообщение о новом подозрении, — ред.) — полный абсурд. А учитывая, что я все-таки имею какое-то отношение к юриспруденции, хотел бы сказать, что эти обвинения, которые инкриминируют мне по этим двум статьям, они, во-первых, и я подчеркиваю это, касаются ноября 2014 года и января 2015-го. Я акцентирую на этом внимание, потому что я считаю, что беспочвенность, которая сегодня положена в основу так называемой обоснованности так называемого мне сообщения о подозрении, является ничем иным как юридически ничтожными фактами, которые случайно были набраны для того, чтобы "слепить" это обвинение и говорить о нем сегодня", — отметил политик.

Многие из указанных изданий фактически охарактеризовали действующий режим Зеленского, как диктаторский и авторитарный, при котором в порядки вещей вынесение незаконных решений силовыми структурами и установление тотальных ограничений свободы слова в стране.

В свою очередь, Forbes обратил внимание своей многомилионной аудитории на то, что президент Зеленский, который занял кресло главы государства благодаря своим актерским данным, стремится укрепить свою власть исключительно путем расправы со своими политическими оппонентами, а частности, с председателем политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком. При этом, издание отмечает, что Украина погрязла в коррупционных скандалах.

"Документы Пандоры не сулят ничего хорошего Украине и плохо скажутся на Зеленском", — пишет Forbes.

Испанские СМИ открыто назвали Зеленского диктатором. Так, испанская газета La Razón в статье "Последние "успехи" Зеленского в Украине" рассказала, как Зеленский в последнее время все чаще демонстрирует признаки диктаторского управления страной. Издание подчеркивает, что глава государства серьезно ужесточил контроль над всеми процессами в стране, что не может не вызывать беспокойство у европейской общественности.

Авторитетное Teller Report пишет, что заявление Зеленского о возможности обмена Медведчука свидетельствует о том, что он опасается за свой рейтинг, а оппозиционный политик стал политическим заключенным нынешней власти.

Ранее, в сентябре отмечался рост положительных публикаций в ИноСМИ. Основное внимание в данный период было уделено: судебному процессу в отношении Медведчука, в рамках которого 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении ему сроков меры пресечения в виде содержания под домашним арестом до 31 октября; визиту в Украину в начале сентября французских Сенаторов, которые провели встречу с Медведчуком и журналистами закрытых президентом Зеленским телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK; докладу главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер, в котором ею было высказано мнение, что применение санкций украинской властью в отношении телеканалов и электронных СМИ не соответствует международным стандартам в сфере свободного выражения мнения.

Посыл критических материалов за последний месяц существенно не изменился. В данных материалах ситуация показывалась однобоко. Практически все издания данной категории писали об успешной многоходовке Зеленского в борьбе с олигархами и пророссийским лобби в Украине. Аргументация статей была основана на недоказанных обвинениях СНБО. Действия украинской власти по подавлению украинской оппозиции назывались ударом по пророссийским силам в Украине и непосредственно по президенту РФ Владимиру Путину. Практически все издания данной категории назвали решения Зеленского эффективным инструментом борьбы с российской агрессией и пропагандой.