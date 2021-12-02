Зеленский настаивает на встрече с Путиным, но выводит его из себя, преследуя кума российского президента Виктора Медведчука, - журналист

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Владимир Зеленский/Виктор Медведчук Новость обновлена 02 декабря 2021, 14:41
Владимир Зеленский/Виктор Медведчук

На общение с президентом РФ Владимиром Путиным и выстраивание приличных отношений с украинским президентом Владимиром Зеленским больше нет надежд, пишет российская журналистка и медиа-менеджер Екатерина Котрикадзе на сайте "TVRain.ru".

Не могу избавиться от мысли о том, насколько другим теперь выглядит украинский президент. Из народного лидера, рубахи-парня, искренне, порой наивно, но от этого еще более трогательно верящего в урегулирование с Россией, он превратился в жесткого, бескомпромиссного политика без иллюзий.

Он хоть и настаивает на встрече с Путиным и переговорах по Донбассу, но вместе с тем выводит Кремль из себя, преследуя кума российского президента Виктора Медведчука. Возбуждает против него уголовные дела, закрывает его СМИ.

Никаких надежд на человеческий фактор, на общение с Путиным и выстраивание приличных отношений больше нет. А есть разочарование. Причем как в Киеве, так и в Москве.

Здесь тоже верили в способность нового президента идти на компромиссы, но новый президент увидел, что любое решение, так или иначе бьющее по территориальной целостности Украины, гарантированно скинет его с должности и запишет в учебники истории как бесславного слабака. А других решений — таких, чтобы территориальная целостность и суверенитет Украины не страдали — у Кремля для соседа нет. Вот, если коротко и упрощенно, причины тупика.

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