Медведчук: Россия не прекращала поставки угля в Украину. Поставки коксующегося угля для украинской металлургии продолжаются

Российская Федерация не прекращала поставки угля на территорию Украины. Такое мнение в интервью телеканалу UkrLive высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Это звенья одной цепи, и когда я говорю, что у нас сегодня в Украине глубочайший социально экономический кризис, то я имею ввиду энергетику. Потому что мы уже не в преддверии, а находимся в зимнем сезоне. Наступил декабрь месяц на дворе, когда мы говорим по поводу энергетических ресурсов нашей страны. Павел, а сколько в том числе и вы как журналист, как представитель канала говорите о том, что у нас нету угля, что недостаточный запас угля на тепловых электростанций, сколько месяцев это продолжается? Это первый вопрос", — отметил он.

Второй вопрос, что сделано за это время? Власть встречает семь суден, которые идут с углем, объем которого составляет примерно 480 тысяч тонн, а этого достаточно?

"А где брать уголь, почему не договариваются по поводу угля, почему не покупают в тех же Штатах? Почему ждут, пока ДТЭК обеспечит свои тепловые электростанции углем, а государство для этого ничего не делает? В это время сводит счеты с тем же ДТЭКом, с тем же Ахметовым. Почему? Да потому что власть профессионально не способна решить энергетическую проблему и когда говорят и плачут о том, что смотрите Россия закрыла поставки угля в Украину", — добавил политик.

По его словам, Россия не прекратила поставки угля в Украину.

"В импорте всего угля, который поставляется в Украину, Россия поставляет из всего импорта 65 %, США 20% и Казахстан 10%. Так вот, когда Россия закрыла энергетический уголь поставок в Украину, то она закрыла эти поставки всего лишь из 65% на 15%, 50 % угля, это в первую очередь уголь для поддержки такой стратегический отрасли, который приносит валюту в стране, как металлургическая, поставки угля продолжаются. Поставки угля с враждебной, как считает власть, Россией в Украину продолжается, чтобы поддержать металлургическую отрасль. Для того, чтобы поддержать получение валютной выручки в страну и использовать его в интересах Украины. Скажите, а вот эти 15 % почему так угробили ресурсную базу и почему так серьезно повлияли на возможности производства электроэнергии? Да потому что это связано с ограниченностью власти, которая не способна сегодня договориться об альтернативных поставках угля. Сегодня, когда власть говорит, да ладно мы пойдем другим путем, скажите каким. Мы заменим уголь на газ и на мазут, а мозги есть для такого решения?" — сообщил Медведчук.

Уголь сегодня подорожал в Европе и мире в четыре раза, а газ — в 10.

"Так мы заменим на то что подорожали 10 раз, а может надо было поискать уголь, может надо было договориться с Россией, чтобы не прекращали поставки энергетического угля? А стоимость мазута во сколько выросло, стоимость газа, который будет идти на производство электроэнергии, он же отразится на стоимости электроэнергии, которая и так выросла за последние годы в отношении населения. Это отразится на стоимости тепла и отопления. Есть мозги? Есть профессионализм вопросы государственного управления отсутствует. Поэтому вот и проблема в том, что вот это все должны не просто слышать люди, должны это услышать и дать оценку. Потому что никто кроме них не сможет это услышать, как и услышать то, что есть другие реальные планы по реализации того, чтобы не было таких проблем. Энергетических проблема, чем я уже говорил из газом и углем. Проблема экономики, проблем для реализации продуктов на экспорт и многого другого. Есть путь, который может кардинально изменить экономическую ситуацию и ситуацию в социальной сфере. Этим путем необходимо идти, мы знаем как это делать, наша команда готова взять на себя ответственность и главное разрешение этих вопросов рассчитать по-другому. Власть в это время уничтожает "Оппозиционную платформу — За жизнь". Потому что ревность в них переросла в месте и эту месть реализует вопреки интересам людей, которые ждут от власти другого. Не пиар ходов, не получение дивидендов, а реально наполнить их уровень жизни тем, что может им помочь улучшить жизнь", — резюмировал Медведчук.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора.

30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее.

8 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, нарушая закон. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

В ходе судебного заседания во вторник, 12 октября, Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении его. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой — За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

В среду, 20 октября, должно было состоятся рассмотрение апелляции по этому делу, но Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров на решение суда по мере пресечения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку. Судебное заседание перенесли на 11:00 9 ноября.

Отметим, в сентябре в Киев приезжали с визитом секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле. Они посетили председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом, и провели встречу с ним и сопредседателем партии Вадимом Рабиновичем. А уже 1 ноября немецкие политики основных уровней — депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер — посетили председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку. В свою очередь Виктор Медведчук поблагодарил немецких коллег, которые нашли время сегодня приехать ко нему в гости, с учетом тех условий и той ситуации, в которой он находится.

Во вторник, 2 ноября, Печерский районный суд Киева назначил председателю политического совета "Оппозиционной платформы — За жизнь!" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура. Однако практического значения это уже не имеет, так как Медведчук находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста по другому делу — об "угольной госизмене".

11 ноября ведущий европейский адвокат Бертран Мельмендье присоединился к команде правовой защиты председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Он подписал договор о правовой защите лидера оппозиции.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.