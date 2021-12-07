Луценко: Зеленский и Ермак требовали от меня отдать Цемаха России, угрожая увольнением

Во время очередного ток-шоу Савика Шустера подробно обсуждалась операция по поимке ключевого свидетеля теракта российской армии против нидерландского гражданского самолета МН17 — Владимира Цемаха. Позицию руководителя операции по вывозу боевика из ОРДЛО в Киеве, главы управления департамента контрразведки Романа Червинского прокомментировал и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Информацию передает 112.ua.

Луценко напомнил, что в студии Червинский заявил о своем увольнении, которое состоялось после разговора Владимира Зеленского и Владимира Путина. Сам же Цемах был вскоре передан в рамках обмена в Россию.

"Могу подтвердить две вещи, — отметил Юрий Луценко. — Первое — прокуратура Нидерландов рассматривала Цемаха как свидетеля, чей допрос был "максимально важным" (внизу – фото одного из писем прокурора Нидерландов). Второе — как генпрокурор, я довел это до сведения президента Зеленского в присутствии руководителя его офиса Андрея Богдана и советника Андрея Ермака. Зеленский и Ермак всячески уговаривали меня организовать передачу Цемаха РФ. Я категорически отказался, потому что именно суд по МН17 — это путь Путина в Гаагский трибунал.

Через несколько дней был телефонный разговор с президентом Зеленским. В истерической форме он снова требовал отдать Цемаха Путину. Я снова отказался.

На что Зеленский сказал, что тогда мои дни на посту сочтены. Я сказал: сколько их ни есть, но до последнего я буду отстаивать необходимость осуждения российских террористов. И только после приговора — организацию обмена.

Вспоминаю это для того, чтобы подтвердить слова полковника Червинского: "В офисе… боятся поссориться с Россией. Там не один "крот", а просто такая целая группа людей: Татаров, Ермак, Демченко".

Свидетелей становится все больше".