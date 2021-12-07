Светлана Крюкова: Скоро с президентом будет судиться половина страны из-за незаконных решений СНБО

– В ток-шоу "19" Светлана Крюкова, заместитель главного редактора издания "Страна.uа". Как вам пресс-конференция президента?

– В журналистике начинается очень интересное время. Во-первых, президент впервые проиграл телевизору, что бы там ни писали прикормленные ломы вице-президента г-на Ермака, как бы ни оценивали его холерическое состояние, но он впервые проиграл телевизору. Причем на глазах у всей страны и на глазах разно настроенных по отношению к нему журналистов. И второе, он своим хамством по отношению ко всем присутствующим и неприсутствующим показал, что он поднял всех журналистов на свой уровень, а для четвертой власти (для прессы) – это высшая форма удовольствия. Он проявил эмоции, показал, что он смотрит, читает, что он в курсе событий, что эти люди испортили ему личную жизнь. В силу должностных обязанностей была вынуждена смотреть все и внимательно наблюдала, как меняется настроение президента в зависимости от усталости. В большинстве случаев, что очень странно, президент терял главную мысль в каждом предложении. Видно было, что президент готовился, потому что очевидно было, что прозвучат вопросы о праздновании дня рождения Ермака, о "вагнергейте", а, кстати, про офшоры никто не спросил. Прозвучал вопрос о санкциях, и он на него очень неадекватно отреагировал. В целом, обобщая, президент показал себя как человек, который психологически очень разбалансирован. Когда ты идешь на встречу с журналистом, то твоя самая главная задача как гаранта, руководителя большой непростой страны в сложное историческое время продемонстрировать определенную уверенность, спокойствие, низкий градус раздражительности – это умение держать себя в руках в момент стресса. Когда у тебя появляется словесный интеллектуальный оппонент, тебе нужно дослушать, что он говорит, ответить ему так, чтобы не стать жертвой его провокации. А журналисты всегда провоцируют. Несмотря на то что там были достаточно сильные наши коллеги, там не было сложных вопросов, которые бы его вывели из себя. Но тем не менее он позволил вывести себя из себя многократно. Человек за 2,5 года так и не научился стройно разговаривать – у него очень неграмотная речь. Для людей, которые в своей жизни прочитали больше 20 книг, это очевидно. У него грязная, мусорная речь, которую он постоянно разбавляет вставочками, чтобы потянуть время. Так часто этим пользоваться нельзя. Несмотря на то что это человек сценического жанра, который должен был бы привыкнуть к большой публике, к вниманию – он к интеллектуальной серьезной беседе не готов. Я не представляю себе, готов ли он пойти на интервью к сильному журналисту, который будет ему задавать вопросы второго-третьего порядка, дожимать его по поводу каждой ситуации. Он откровенно врал по многим вопросам. Он не научился держать себя в руках.

– Кто-то говорит, что это провал, а кому-то это "зашло". "Слуги" позиционируют, что у нас искренний и открытый президент, что президент как был человеком, так человеком и остался.

– Глупая манипуляция, которая уже не работает. Он долго избавлялся от образа Голобородько, демонстрируя всем нам, что на велосипеде ездить на работу он не будет, будут перекрывать дороги, он будет пользоваться кортежами, услугами дорогостоящей охраны, окружать себя всевозможными атрибутами роскоши, которые на самом деле ему не нужны, и позволять это делать своему окружению, которое кичится, бахвалится своим новым статусом и новыми возможностями. Он должен определиться – он хороший парень из сериала? И соответствовать этому образу в поступках. Рассказывать на словах: "у меня же дети, я их давно не видел" – это может рассказать каждый политик или человек, который работает во благо родины. Дешевая и примитивная манипуляция: у всех есть семьи, у всех есть проблемы со временем, но он президент, человек, который, по логике, должен уже научиться совладать с собой, со своим временем, со своим графиком. Задача правителя – организовать все: рабочее время, эмоции, костюм. Особенно, если ты метишь на второй срок. Он пользуется этой манипуляцией сочувствия, чтобы показать что? Пусть он пожалуется тому пенсионеру, который во время мероприятия по случаю годовщины голодомора подошел и начал собирать хлеб на памятнике, который там по традиции разложили. Пусть он пожалуется этому пенсионеру, как ему тяжело живется, как он детей давно не видел и как ужасные журналисты бегают за ним и мешают ему жить и работать. Президент всю дорогу сидел и ныл, как стареющая актриса, у которой сегодня последний спектакль, но это не задача президента – плакаться, вызывать сочувствие, рассказывать о том, какой он несчастный. Он все время был в претензии, в предъяве, в обиде. И это главная эмоция, которая в итоге осталась у зрителя. Сейчас уже многие начали разбираться в политике благодаря информационным каналам. Вот почему информационные каналы закрывать нельзя. И трогать нельзя – люди к ним привыкают и всегда хотят их слышать и слушать, и всегда подсознательно будут на стороне журналистов, особенно в тот момент, когда президент на них обижается или предъявляет к ним какие-то претензии, потому что по факту он эти претензии не журналистам предъявлял, а народу. Обиженный президент сидит и плачется в прямом эфире о том, как у него что-то не получается.

– Какие ощущения у вас от спора с Бутусовым?

– Президент начал сам атаковать Бутусова – он не дал ему возможности договорить вопрос. А Бутусов молодец. Как журналист, он добился высшего результата в той работе, которую он делал, потому что о нем и об этом сюжете говорят все. Хамство президента обсуждают все, и история с "вагнергейтом" разгорелась как никогда. Это репутационно опасная сейчас тема для ОП и самого президента. Это опасная и чувствительная тема не только для г-на Ермака, но и лично для Зеленского, потому что он вписался за Ермака и так агрессивно реагировал на Бутусова. Нельзя так реагировать – нужно было подготовить какой-то сдержанный ответ, и если ты ненавидишь этого человека, то не надо его унижать публично и в очередной раз пытаться его публично дискредитировать. Пригласили ручного, прикормленного журналиста с "1+1", который начал читать морали Бутусову. Есть целая масса морализаторов из нашего цеха, которые могут поведать о стандартах ведения шоу на "1+1". Но этого никто не делает. Эти подсадные утки смотрелись крайне некрасиво и убого. В отличие от Бутусова, который поставил президента на место, причем публично, обвинил его в том, что он бредет. Тем более что он действительно бредет.

– В чем была ложь?

– Зеленский в ответах по "вагнергейту" противоречил сам себе в заявлениях, которые он сделал ранее. Есть эпизод, где он отвечал по теме Трухина, говорил, что нет экспертизы по ДТП, что тот не был за рулем. Этот эпизод – максимально презентабельное видео вранья президента. А в ситуации с Бутусовым виноваты политтехнологи ОП, которые не смогли подобрать правильные ответы президенту до того, как разгорелся скандал. Он начал обвинять Бутусова, что тот использовал информацию от Бурбы. Но, кто бы что ни говорил, у Бутусова достаточно хорошие источники в правоохранительных органах. Он всегда делится инсайдами. А мне, например, плевать, кто мне предоставил информацию, – имеет значение только достоверность этой информации и релевантность источника. Любой нормальный журналист информацию перепроверит. Глупое обвинение.

– Бурба, кстати, как и Бутусов, и Лерос, подает в суд на президента.

– Скоро с президентом будет судиться половина страны – в Верховном суде 400 исков по факту незаконных решений СНБО. В том числе и медийные иски от телеканалов, которые закрыли.

- Так что, наконец, Украина услышала от президента по "вагнергейту"?

- Если эта операция была настолько плохо спланирована, то почему он об этом не рассказал раньше? Они могут рассказывать, что это было секретно, но, зная этих товарищей, могу сказать, что для них нет ничего секретного, когда на этом можно попиариться либо защититься. Вспомните историю с Шереметом, когда они все побежали на пресс-конференцию, организованную Аваковым. А это было секретно и неуместно в тот момент, опрометчиво, потому что впоследствии суд этих людей начал отпускать. Гриф секретности не есть повод не рассказывать о чем-то. Если все было так, как он рассказывает, почему они об этом не рассказали заранее?

- Еще одна конфликтная ситуация возникла с журналистом Ткачем.

- Глупая история, в которой использовались очередные манипуляции: "дети, семья, я работаю больше всех". Они приходят на должность на пять лет – это очень немного. Это годы, которые выпали на его судьбу, как некий шанс, который он может для себя использовать или не использовать. Это пять Дней рождений, пять Новых годов – можно потерпеть и пять этих праздников провести скромно? Это вопрос и к президенту, и к Ермаку.

- Может, этот перелет на вертолетах в "Синегору" ими и рассматривается как "скромный отдых"?

- Он находится под микроскопом. Есть небольшое, но достаточно ядовитое количество журналистов, которые за ним регулярно следят. Журналисты, которые следят за ним и Ермаком, отслеживают один главный фактор: каким образом используются государственные деньги, как часто президент пользуется возможностями использовать бюджетный ресурс в своих личных целях и имеет ли он право это делать. Понятно, что как президент он имеет право на многое. Янукович считал возможным построить себе Межигорье, кто-то бани строит, кто-то микробордели себе заводит – у каждого свой порядок атрибутов роскоши, который они заводят. И на этом они всегда и "палятся". Они регулярно снимают себе рестораны и приглашают влиятельных людей – зачем? Президент понимает, что за ним ездят, за ним следят. Он сейчас находится в непростой информационной ситуации, поскольку он глобально в конфликте с медиа – закрывает каналы, сайты, ссорится с журналистами, на фоне этого что-то происходит, и он еще и обижается. Он понимал, куда он избирался? Да, так будет всегда, и будет и про Оман, и про все остальное. Кстати, а что там с оманскими инвестициями?

- "А что там с оманскими инвестициями?"- это уже мем, не требующий реакции.

- Да, а потом приходится нелепо оправдываться, крутиться, как уж на сковороде для того, чтобы объясниться с обществом. Соберитесь дома, закройтесь, проведите маленькую вечеринку – это обязательно на вертолете? Или там все-таки была какая-то встреча? Может, они в Буковель съездили, – мы же не знаем, – в Гуте ли он отдыхал? Может, он с Коломойским пересекался?

- Президент вошел в конфликт с конкретным холдингом и открыто их обвиняет чуть ли не в пособничестве в государственном перевороте. До того его советники рассказывали, что Путин будет нападать, а теперь у нас происходит "государственный переворот".

- Эта внезапная пресс-конференция носила главную цель – передать привет Ахметову. Это обусловлено тем, что медиа-ресурсы самого богатого человека страны внезапно поменяли свою тональность. Наблюдаю сгущение эмоций и драмы на канале. Рейтинги у них начали расти.

- Это закон жанра. Вопрос в том, насколько зрители готовы доверять журналистам, которые в воздухе переобуваются.

- Я отношусь к телеканалам, как к сцене, где разные талантливые люди выбирают свое амплуа. Я помню, как кроме нас и вас, и еще нескольких журналистов остальные присматривались, нос по ветру держали, как же им себя вести. Потом ОП благополучно коррумпировал часть редакций. Ни для кого не секрет, что у нас есть такой способ взаимодействия, когда с редакцией подписывается контракт и она не ставит плохие новости про президента или про главу ОП Ермака. Как правило, этим же изданиям потом и дают интервью. Нам интервью не дают. На пресс-конференции не приглашают, а если и приглашают, то задать вопрос возможности, как правило, нет.

- Так кто победит в войне Ахметова и Зеленского?

- Зеленский не победит в этой войне. Ахметов будет активно использовать медийные ресурсы. Именно благодаря Зеленскому, нашему медийному президенту сейчас журналисты становятся основной информационной армией против президента. Основными нападающими, в силу обстоятельств, на канале Ахметова становятся журналисты. Зрительской аудиторией это хорошо смотрится. Ахметов активно разогревал свои информационные каналы на протяжении полутора месяцев – разогрел. Это были "вагнергейт", офшорный скандал, который активно комментировали разные гости, которых до этого не приглашали на каналы. К сожалению, закрыли три информационных канала, и часть гостей перекочевали туда. Зеленский не добился того, чего хотел. Он думал, что, закрыв каналы, он решил все вопросы, потому что каналы Ахметова лояльны, каналы Пинчука нейтральны.

- Не только лояльные. Поговаривают, что хотел контролировать информационную политику, что и вызвало возмущение людей. И развернули информационную политику в негативное русло для президента.

- И сейчас у Зеленского остается только "1+1" с его бывшим бенефициаром Коломойским, который точно так же может развернуть этот корабль. Когда поймет, что на Зеленского ставку делать уже бессмысленно. Так или иначе это разогревание вещания значительно ударило по рейтингам президента. Мы по-прежнему живем в стране, где телевизор делает и уничтожает президентов с помощью критики. С помощью адекватного освещения объективной действительности.

- После этой пресс-конференции рейтинг еще упадет?

- Однозначно. Первое, чего не понимает президент, – журналисты не оппоненты для войны.

- Какие вопросы вы бы задали президенту?

- Для меня мечта – оказаться на серьезном глубинном интервью с президентом. Но я составила список вопросов, они шуточные: смогли ли вы, к экватору своего президентства, прочитать свою предвыборную программу? Все ли буквы в ней поняли? Смогли ли вы, за два года своих активных поездок по стране, найти хотя бы одну "бабцю з гідною пенсією"? А коррупционера, получившего реальный срок, нашли? Сколько стоит не попасть под санкции, или с вами не делятся? Где в Польше миллиону заробитчан искать обещанные вами объявления о работе в Украине? Сколько денег вы не доплатили украинскому бюджету, годами пользуясь офшорами? И хочу повторить свой вопрос, который я уже задала офшорному другу президенту, г-ну Шефиру: а не хотят ли они перевести свои деньги в офшорах на счета украинских банков и попробовать уплатить налог? Когда ждать введения санкций против ваших офшорных друзей-подельников? С зарплат в конвертах удерживают налоги? Когда простой учитель будет жить, как президент, а президент, как учитель? Вы называли домашнее насилие второй проблемой в стране после коронавируса – вас жена дома бьет?

- Ну, это уже…

- "95 квартал" же шутил, им можно было.

- Они уже так не шутят. Вы же смотрели последние выпуски, и впечатления не были положительными.

Вы часто осмеливаетесь перечить "вице-президентам" Ермаку и Данилову? Как они вас за это наказывают? Вы уже присмотрели себе комфортную камеру, отремонтированную министром юстиции Малюськой? Это все шутки, и прошу относиться к этому, как к фельетону.

- А что бы пожелали президенту?

- Нанять хорошего психологического консультанта и поменять антидепрессанты, если он ими пользуется.

- Спасибо.