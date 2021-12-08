Годный: Пятая позиция Медведчука в рейтинге демонстрирует влияние оппозиционера в политике

Пятая позиция председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука в рейтинге политического влияния свидетельствует о том, что он в действительности самый влиятельный оппозиционный политик Украины. Об этом в эфире телеканала "UkrLive" заявил политолог Сергей Годный.

"Рейтинг вполне составлен с позиции действительно какой-то научности и с позиции того, что это оценивали эксперты. Мы видим такой своеобразный дуализм. Я уже в эфире одного из каналов говорил, что регента видим (в рейтинге, — ред.), видим инфанта. С точки зрения классической средневековой истории это когда глава или монарх не может выполнять определенные функции, ему назначают регента, который им опекается. Мы видим двоих…" — отметил Годный.

И продолжил: "Ну и мы видим человека, который на сегодняшний день отождествляет для всех, кто мечтает например или раздумывает над развитием Украины в другом альтернативном направлении. Мы видим лидера оппозиции, господина Медведчука, который занимаем видное место в пятерке. Знаете, я впервые могу так сказать, что впервые вижу, чтобы человек, которого фактически исключили, попробовали исключить из политической борьбы за счёт просто своих таких глубоких аналитических материалов, статей, которые выходили, попал в пятерку этого рейтинга", — заявил политолог.

По его словам, это демонстрирует влияние Виктора Медведчука в политике.

"Это свидетельство того, что в действительности самый влиятельный оппозиционный политик нашего государства, который находится под домашним арестом уже более полугода, и все попытки нынешней власти и главы Банковой, знаете, дискредитировать, исключить из процесса, мне кажется, разбились о реалии этой жизни. Именно поэтому я предвижу, что есть большие перспективы в активизации политической борьбы и большие перспективы у политической партии, которую представляет господин Медведчук, в частности, у его политической партии — "Оппозиционной платформы — За жизнь", - резюмировал Сергей Годный.

Рейтинг самых влиятельных политиков 2021 года

Напомним, сайт "Телеграф" составил рейтинг самых влиятельных политиков 2021 года. Стоит отметить, что в первой пятерке рейтинга, кроме президента Владимира Зеленского, оказались представители его команды из Офиса президента и СНБО, бизнесмен Ринат Ахметов и лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.