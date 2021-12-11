Декларация Медведчука – предлог для политической расправы над оппозиционным лидером, - адвокат

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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Виктор Медведчук Новость обновлена 11 декабря 2021, 10:43
Виктор Медведчук

Законодательство о декларировании не обязывает указывать стоимость недвижимости в декларациях. В связи с этим действия НАПК, направленные против Виктора Медведчука после проверки его декларации, похожи на избирательное преследование и расправу с неугодными, считает адвокат Ростислав Кравец.

"Это исключительно политическое преследование и свидетельство того, что украинское антикоррупционное законодательство, как и сами антикоррупционеры, направлены не на борьбу с коррупцией, а на расправу с неугодными", — отмечает юрист Ростислав Кравец.

Ранее НАПК в связи с отсутствием информации о стоимости некоторых объектов в декларации Медведчука направило материалы в Офис Генерального прокурора и хочет привлечь оппозиционного лидера к ответственности по статье 366-2 Уголовного кодекса Украины.

При этом закон о НАПК не обязывает декларантов указывать стоимость имущества, если таковую установить невозможно. Более того, аналогичные «пробелы» в декларациях есть практически у всех чиновников и политиков, в том числе, у президента Зеленского, премьера Шмыгаля, главы СБУ Баканова, спикера Стефанчука и многих других.

Также власть расследует два уголовных дела, в которых Медведчук является обвиняемым. Речь о якобы покушении на разграбление национальных ресурсов, а также торговлю углем с ОРДЛО. Впрочем, оба дела забуксовали и даже не дошли до судов. Медведчук заявляет, что дела сфабрикованы и являются элементом политических репрессий.

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