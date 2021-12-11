Медведчук: Мы получаем напрямую российский газ не по 128 долл., как Беларусь, не по 230-250 долл., как в Германии, а платим по преступной схеме "Дюссельдорф +"

Украина продолжает получать российский газ, но не по 128 долл. как Беларусь, не по 230-250 долл., как в Германии, а платим по преступной схеме "Дюссельдорф плюс". Об этом в интервью телеканалу UkrLive заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что все заявления об обратном — это циничная ложь.

"Россия, "мы соскочили с российской газовой иглы", помните это высказывание крылатое Петра Алексеевича? Он же об этом говорил? Но это же наглая, циничная ложь. Сегодня эта политика продолжается уже при Зеленском. Почему это ложь? Да потому что мы напрямую, я утверждаю, мы напрямую получаем газ из России в Украине. Только не по 128 дол, как вы сказали, этот газ напрямую получает Беларусь, не по 230-250 в Германии, в Италии и в многих других странах, где есть долгосрочные контракты с Газпромом, а мы напрямую получаем газ в Украине, но платим мы его по преступным схемам, которые называются Дюссельдорф+, в Европе. Почему? Да потому что газ мы получаем здесь, который идет по нашей трубе через Украину, мы его берем, мы им пользуемся, а по документам оформляем по бирже Дюссельдорф, где закладываем там приблизительно 48 и более долларов за тысячу кубов. Закладываем для того, чтобы оплатить вот этим дядям-посредникам, которые оформляют этот газ. Закладываем вот эти дополнительные средства, которые ложатся на плечи тех, кто платит коммунальные тарифы и стоимость газа, то есть, каждый гражданин Украины, который пользуется газом, для того, чтобы оправдать крылатое победоносное выражение Порошенко о том, что мы соскочили с российской газовой иглы", — отметил политик.

Медведчук задался вопросом, за счет чего это происходит.

"За счет чего? За счет того, что посредники от Порошенко могли зарабатывать деньги. То же самое происходит и при власти Зеленского, хотя была уверенность в том, что эта ситуация радикально изменится, потому что эта схема всегда была преступной. Но ведь все это продолжается. Газ идет, на границе между Украиной и Словакией, в так называемом коллайдере газовом, условно созданном, Вельке-Капушанах, где он крутится по кругу для счетчиков о том, что он выходит с Украины и входит в Европу для того, чтобы оправдать и подписать акты выполненных работ по поставке газа с европейскими структурами, где мы этот газ покупаем. Так это же не просто преступно, это примитивно", — резюмировал оппозиционный политик.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора.

30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее.

8 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП, нарушая закон, попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

В ходе судебного заседания во вторник, 12 октября, Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении его. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой — За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

В среду, 20 октября, должно было состоятся рассмотрение апелляции по этому делу, но Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров на решение суда по мере пресечения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку. Судебное заседание перенесли на 11:00 9 ноября.

Отметим, в сентябре в Киев приезжали с визитом секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле. Они посетили председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом, и провели встречу с ним и сопредседателем партии Вадимом Рабиновичем. А уже 1 ноября немецкие политики основных уровней — депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер — посетили председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку. В свою очередь Виктор Медведчук поблагодарил немецких коллег, которые нашли время приехать к нему в гости, с учетом тех условий и той ситуации, в которой он находится.

Во вторник, 2 ноября, Печерский районный суд Киева назначил председателю политического совета "Оппозиционной платформы — За жизнь!" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура. Однако практического значения это уже не имеет, так как Медведчук находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста по другому делу — об "угольной госизмене".

11 ноября ведущий европейский адвокат Бертран Мельмендье присоединился к команде правовой защиты председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Он подписал договор о правовой защите лидера оппозиции.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 120 969 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.