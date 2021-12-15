Американский журналист упрекает Зеленского за выборочную борьбу с олигархами и преследование Медведчука

Известный американский журналист, эксперт по вопросам терроризма Гордон Хан уверен, что президент Украины Владимир Зеленский полностью зависит от олигархов, которые оказали ему поддержку на выборах в 2019 году, намекая на тесную связь главы государства с Игорем Коломойским. Что полностью подтверждается действиями Зеленского за последний год. В частности тем, что вся борьба украинской власти с олигархами сводится к политическому и уголовному преследованию председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом Хан написал в своей публикации, посвященной Украине, размещенной на его авторском сайте.

По мнению американского журналиста, Зеленскому приходится терпеть "коррумпированных и замешанных в криминале" украинских олигархов, которые оказывают ему поддержку и, в то же время президент подвергает преследованию оппозиционных олигархов или потенциально независимых политиков и бизнесменов.

"Зеленский направил СБУ против олигарха и бывшего президента Петра Порошенко, а также лидера оппозиции Медведчука, но продолжает защищать Игоря Коломойского, получив от него 40 миллионов долларов, согласно недавно опубликованному расследованию Pandora Papers", – пишет Хан.

Эксперт отмечает, что Виктору Медведчуку было предъявлено обвинение в государственной измене, но никаких веских доказательств представлено не было.

Кроме того, Гордон Хан напоминает, что такие методы украинский президент применяет и к оппозиционным СМИ.

"Зеленский закрыл в 2021 году три телеканала, которые связывают с Медведчуком, популярный новостной сайт Strana.ua и, возможно, косвенно, даже финансируемый Западом промайдановский KyivPost", – пишет журналист.

Напомним, народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение.

Общаясь с журналистами после судебного заседания, которое состоялось 2 ноября, Виктор Медведчук констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.