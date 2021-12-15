Виктор Медведчук: "Говоря о российском вторжении, Зеленский отвлекает внимание украинцев от снижения уровня жизни, роста цен и тарифов"

Президент Украины Владимир Зеленский прекрасно понимает, что очередной рост коммунальных тарифов и цен, а также стремительное падение на этом фоне уровня жизни и доходов украинцев неизбежно вызовут народное недовольство. Но вместо того, чтобы решать эти проблемы, власть отвлекает внимание людей "российским вторжением", мысль о котором настойчиво навязывают украинцам.

Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в комментарии программе "Время" на "Первом канале".

Парламентарий отметил, что, естественно, напуганные возможной войной украинцы в первую очередь будут думать о том, как уберечь себя и свои семьи, а не о стремительно снижающемся уровне жизни.

"Зеленский и его команда пытаются навязать эту мысль для того, чтобы не обсуждались другие темы. Если действительно существует такая угроза (а ее пытаются всячески навязать украинскому народу), то украинский народ не будет думать о коммунальных тарифах и их росте, об отсутствии рабочих мест, о падении доходов, о росте на сегодняшний день цен на товары. Люди будут думать о том, будет война или не будет, что надо делать для того, чтобы себя уберечь", – констатировал Виктор Медведчук.