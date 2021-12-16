Виктор Медведчук: Я уверен, Байден высказал позицию, что он готов помогать Украине и Зеленскому в реализации минских соглашений

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", нардеп Украины Виктор Медведчук в интервью телеканалу "Звезда" прокомментировал переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского, получение Украиной иностранной военпомощи и вступление в НАТО.

Об этом сообщил портал 112 Украина, ссылаясь на оригинал на сайте партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь".

Виктор Медведчук: Ну, вы знаете, инсайды – это очень сложная штука в Украине. Столько инсайдов, что даже нельзя характеризовать или формировать какое-то мнение об этом. Я могу сказать очень просто: да, разговор был между Байденом и Зеленским. Да, в этом разговоре, я уверен, Байден высказал позицию, что он готов помогать Украине и Зеленскому в реализации минских соглашений. Как это воспринято Зеленским? Могу сказать, исходя из сообщения пресс-службы президента Украины: прозвучало, что Байден согласился с тем, что необходимо вернуться к мирному урегулированию, подписанному 22 июля 2020 года, необходимо менять удерживаемых лиц, необходимо сегодня установить режим прекращения огня.

В сообщении нашей пресс-службы о минских соглашениях ‒ не очень. Если это так будет и на будущее, то это будет означать, что этот разговор для Украины в плане мирного урегулирования был абсолютно безрезультативным и власть не поняла, что ей надо делать. Не хотелось бы, но, к сожалению, такой вывод напрашивается.

Но больше нечем сегодня демонстрировать мощь украинской армии, чем тем, что нам помогают иностранные наши партнеры, которые дают списанную технику, поставляющуюся сегодня в Украину. И эта демонстрация, с одной стороны, – элемент внешнего управления, который введен очень прочно начиная с 2014 года. Сегодня уровень внешнего управления со стороны Европы, со стороны Вашингтона, со стороны Лондона зашкаливает. И поэтому подобная демонстрация – это лишний раз показать, насколько украинская власть, именно власть, благодарна этим иностранным партнерам и насколько мы укрепляем свою армию. Ведь люди не понимают, что это за техника, насколько она прибавляет в боеспособности и обороноспособности наших Вооруженных сил. А подобные шаги – это то, что может подействовать на сознание людей, будто идет укрепление армии и идет оно за счет наших партнеров, которые готовы это делать и которые помогают. Вот такое примитивное восприятие, которое может возникнуть у людей. И учитывая, что ничего другого продемонстрировать власть Зеленского не может, она демонстрирует то, что происходит: "За отсутствием гербовой пишем на простой". Вот здесь этот случай.

Ольга Волкова, ведущая: Задуматься о последствиях стоит и тем украинцам, которые хотят видеть свою страну в НАТО. Такое мнение в эксклюзивном интервью "Звезде" выразил лидер украинской "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, который находится в Киеве под круглосуточным домашним арестом.

Виктор Медведчук: Это не только можно воспринимать серьезно, но и надо воспринимать серьезно. Речь о таких возможностях, которые ухудшат ситуацию в Украине, ‒ я имею в виду вступление в НАТО. Это с одной стороны. А с другой стороны, это, может быть, идет нагнетание ситуации для того, чтобы использовать как переговорную позицию: переговорную позицию для Зеленского, переговорную позицию с Западом, переговорную позицию с Россией.

Но в любом случае, когда мы говорим по поводу НАТО и возможности того, что Украина когда-то может быть принята в НАТО, то власти Украины и в первую очередь люди, граждане Украины должны понимать, что тогда Украина действительно может стать вот этой площадкой в противостоянии.

Напомним, 20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против восьми человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора.

30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

8 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП, нарушая закон, попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

В ходе судебного заседания во вторник, 12 октября, Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении его. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой — За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

В среду, 20 октября, должно было состоятся рассмотрение апелляции по этому делу, но Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров на решение суда по мере пресечения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку. Судебное заседание перенесли на 11:00 9 ноября.

Отметим, в сентябре в Киев приезжали с визитом секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле. Они посетили председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом, и провели встречу с ним и сопредседателем партии Вадимом Рабиновичем. А уже 1 ноября немецкие политики основных уровней — депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер - посетили председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку. В свою очередь Виктор Медведчук поблагодарил немецких коллег, которые нашли время приехать к нему в гости, с учетом тех условий и той ситуации, в которой он находится.

Во вторник, 2 ноября, Печерский районный суд Киева назначил председателю политического совета "Оппозиционной платформы — За жизнь!" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура. Однако практического значения это уже не имеет, так как Медведчук находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста по другому делу — об "угольной госизмене".

11 ноября ведущий европейский адвокат Бертран Мельмендье присоединился к команде правовой защиты председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Он подписал договор о правовой защите лидера оппозиции.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 120 969 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.