Верховный суд подверг сомнению санкции Зеленского и СНБО против граждан Украины, – Спиридонов

Верховный суд (ВС) Украины подверг сомнению внесудебные расправы в отношении граждан Украины, которые раздает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в виде санкций по приказу президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил политический эксперт Николай Спиридонов у себя в Facebook со ссылкой на выводы ученых-правоведов.

"Санкции на украинских граждан могут быть наложены только в случае приговора суда о террористической деятельности — таков вывод ученых-правоведов, который потребовал ВС", — сообщил эксперт.

"Эпопея Зеленского с внесудебными расправами может оказаться ударом в штангу. Верховный суд поставил под сомнение санкции, которые так активно, по указу Зеленского, "пачками" раздает СНБО. После получения десятков исков от граждан Украины, попавших в списки санкций, Верховный суд разослал известным ученым-правоведам письма с просьбой сформировать правовую позицию по этим делам. В результате чуда для Зеленского не произошло, как и ожидалось, санкции, введенные против украинских граждан в последнее время, абсолютно незаконны", — отмечает Спиридонов.

По мнению ученых-правоведов, санкции могут быть наложены на граждан Украины только в случае приговора суда по террористической деятельности. В своем сообщении Спиридонов приводит заключение члена научно-консультативного совета при Верховном Суде Олега Ильницкого.

"В ответ на обращение член научно-консультативного совета при Верховном Суде Олег Ильницкий отметил, что санкции к украинским гражданам можно применять только в случае, если они принимают участие в террористической деятельности. И ТОЛЬКО если уже есть вступивший в законную силу приговор суда по террористической деятельности. В других случаях санкции против граждан Украины — незаконны. Как известно, ни одного решения суда, на котором бы основывался СНБО, нет", — пишет политический эксперт.

"Верховный суд имеет все основания отменить санкции против украинских граждан, наштампованные СНБО", — резюмировал Спиридонов.

Президент Владимир Зеленский ввел традицию собирать СНБО если не раз в неделю, то раз в месяц. Каждое заседание заканчивается оглашением списка "приговоренных" к санкциям. В них, напомним, попали политики Виктор Медведчук, Тарас Козак, а также супруга Медведчука, телеведущая Оксана Марченко. Кроме того, СНБО ввел санкции против депутата Андрея Деркача, блогеров Анатолия и Ольги Шарий, главреда "Страны" Игоря Гужвы, а также еще целого ряда лиц.

Абсолютное диктаторское беззаконие при этом происходит под гробовое молчание Запада, который не усматривает в происходящем никаких противоречий с демократией и цивилизованностью. Если бы такое себе позволял Виктор Янукович или Владимир Путин, то вой, без сомнений, уже стоял бы до небес. Впрочем, санкции, которые вводит Запад против РФ и Белоруссии, тоже имеют мало общего и со здравым смыслом и с законностью. Поэтому ожидать от оплота лжи и лицемерия адекватного осуждения происходящего в СНБО Зеленского совершенно бессмысленно. Теперь остается ожидать, рискнет ли украинский Верховный суд заявить о себе как об оплоте законности, поскольку выводы правоведов — это еще не решение суда. И если честно, то есть большие сомнения в этом. Но, как известно, рукописи не горят и поэтому в будущем могут пригодиться, ибо нет ничего вечного, тем более, если это всего лишь Зе-команда. Нардеп Андрей Деркач, к слову, предупредил эту задушевную компанию о последствиях преступных приказов.