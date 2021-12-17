Медведчук: В Украине уже есть все признаки преступной диктатуры

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Виктор Медведчук Новость обновлена 17 декабря 2021, 18:21
Виктор Медведчук

По словам нардепа, наличие элементов диктатуры в Украине признают даже международные организации

В Украине в настоящее время наблюдаются все признаки преступной диктатуры. Такое заявление по итогам заседания Апелляционного суда сделал председатель политсовета Оппозиционной платформы — За жизнь, народный депутат Виктор Медведчук.

"У нас уже все есть признаки диктатуры — преступной диктатуры, которая внедрена властью. Все признаки, это я утверждаю как человек, который является не просто специалистом в области права, а специалистом в вопросах государственного строительства и государственного управления", — указал Виктор Медведчук.

Вместе с тем председатель политсовета Оппозиционной платформы — За жизнь добавил, что попытку установления диктатуры в Украине отмечают и международные организации.

"Сегодня международные организации многих стран заявляют, что в Украине сегодня грубо нарушаются права граждан, нарушается право на свободу слова, закрываются незаконно каналы, идут преследования оппозиции, осуществляются незаконные, преступные действия, направленные на установление диктатуры в стране", — подытожил Виктор Медведчук.

Напомним, миссия наблюдателей ООН по правам человека в Украине выразила озабоченность продолжающейся деградацией положения гражданского общества в стране и продолжающимся преследовании президентом Владимиром Зеленским председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов. 

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

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