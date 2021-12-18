ИноСМИ: В ООН выразили озабоченность продолжающейся деградацией положения гражданского общества в Украине и давлением властей на Медведчука

Миссия наблюдателей ООН по правам человека в Украине выразила озабоченность продолжающейся деградацией положения гражданского общества в стране и продолжающимся преследовании президентом Владимиром Зеленским председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом сообщает англоязычное издание Pledgetimes.

Журналисты отмечают, что заявление Миссии ООН поддержали также и другие страны. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это, подчеркнула, что ухудшение положения гражданского общества в Украине стало особенно заметным накануне, во время и после выборов в органы местного самоуправления осенью 2020 года.

Авторы публикации отмечают, что 2 ноября, Печерский районный суд Киева избрал главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по первому делу о государственной измене. Мера предусматривает возложение на подозреваемого определенных обязанностей, в том числе вызов к следователю, в суд, недопущение выезда из города проживания и передачу паспортов для выезда за границу.

Сам политик заявил, что дело о государственной измене и хищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано Службой безопасности Украины. При этом он отметил, что решение суда об избрании меры пресечения незаконно и оснований для этого нет.

12 октября Печерский районный суд Киева вновь отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест на срок до 7 декабря. Суд не поддержал ходатайство прокуратуры о заключении политика под стражу с назначением залог в размере 1 миллиарда гривен (около 38 миллионов долларов).

Медведчук, в свою очередь, заявил, что не стоит рассчитывать на суд, если "ему дадут указания из офиса" президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал уголовное преследование в его отношении незаконным, а дело — сфабрикованным и открытым с целью уничтожения оппозиции в стране.

Как известно, президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.