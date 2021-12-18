Медведчука снова признали одним из самых влиятельных украинцев 2021 года, несмотря на преследования власти и закрытие каналов

Оппозиционер Виктор Медведчук в рейтинге уже третьего издания оказался в первой десятке самых влиятельных украинских политиков уходящего года. Журнал "Корреспондент" поставил Медведчука на 7-е место. Ранее издания "Телеграф" и "Вести" отдали Медведчуку пятые места в своих рейтингах.

Несмотря на придуманный властью домашний арест, политические преследования, незаконное закрытие телеканалов, Медведчук остается одним из самых опытных и влиятельных украинцев, пишет Ульяна Медвецкая для "Медиум".

"Корреспондент" выше Медведчука поставил только Зеленского/Ермака (тут как бы должность обязывает), Ахметова и Коломойского (которые тесно сработались с этой властью и помыкают ею), а также Венедиктову и Баканова (у которых в руках Генпрокуратура и СБУ, ставшие инструментами для сведения счетов с оппонентами Зе). С олигархами все понятно, они будут на верхах при любой власти, но будут ли там Зеленский, Ермак, Венедиктова и Баканов, если вдруг они эту власть потеряют? Очевидно, что ни в каких рейтингах они не останутся. Это сиюминутные представители хит-парада, попавшие в него из-за свалившегося на них админресурса. Забери его, и карета вмиг станет тыквой.

Другое дело — политики, которые работают вдолгую. Медведчук как раз из таких. Они выстраивают партии, имеют четкую и понятную идеологию, ориентируются на запрос большинства украинцев. А главное, они решают задачи, чтобы удовлетворить потребности общества.

Вот Медведчук, как пишет "Корреспондент", фактически контролирует партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", которая имеет вторую по величине фракцию в Верховной Раде Украины, уступая только монобольшинству "Слуги Народа". И ОПЗЖ набирает популярность на фоне падения рейтингов власти.

Медведчука поддерживает президент России Владимир Путин, который, в частности, обратил внимание на незаконное преследование своего близкого соратника. Путин пообещал ответ Зеленскому за преследование Медведчука, и этот ответ может быть очень болезненным. Россия уже начала экономически душить Украину, намекая Зе на необходимость поубавить свое эго.

Медведчук до сих пор является самым влиятельным переговорщиком с РФ в Украине. Ни с кем из власти Кремль не будет вести переговоры, а с Медведчуком — запросто. Более того, у лидера ОПЗЖ уже есть чем похвастаться на российском фронте — это ряд важнейших договоренностей по газу, вакцине, санкциях.

Также о своей готовности вести с Медведчуком переговоры по освобождению удерживаемых лиц говорили представители ОРДЛО. В январе они готовы были передать через Медведчука 4 удерживаемых женщин. Осенью этот список увеличился до 7 человек. Все они могли бы поменять тюрьмы ОРДЛО на теплые дома и компанию родных и близких, но Зеленский пока блокирует эту передачу.

Чтобы ослабить Медведчука, Зеленский и его приспешники придумали два уголовных дела против политика, наложили незаконные санкции, закрыли телеканалы, а самого его отправили под домашний арест и пытаются изменить его на реальное заключение.

Не сработало. Более того, домашний арест лидера ОПЗЖ остается в фокусе внимания европейских и американских СМИ, а самого политика часто цитируют не только украинские, но и мировые агентства. При этом, даже будучи лишенным возможности выступать с трибуны Верховной Рады, нардеп проводит встречи с европейскими парламентариями, которые затем открыто говорят о давлении со стороны украинской власти с трибун Европарламента и других западных институций.

Вместо устранения оппонента Зеленский получил критику из Европы. От президента требуют освободить Медведчука и прекратить политические репрессии против оппозиции.