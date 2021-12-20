Медведчук: Для урегулирования конфликта на Донбассе нужно решить вопрос о статусе региона

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Медведчук: Для урегулирования конфликта на Донбассе нужно решить вопрос о статусе региона Новость обновлена 20 декабря 2021, 13:40

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что для урегулирования конфликта на Донбассе недостаточно выполнить три обозначенных президентом страны Владимиром Зеленским приоритета — провести обмен удерживаемыми лицами, установить режим тишины и открыть новые контрольные пункты въезда и выезда (КПВВ) на линии соприкосновения. Необходимо решить вопрос о статусе региона, заявил он в пятницу в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Будет мало, если власть будет стоять на позициях возвращения к перемирию, обмена и разблокирования контроля за КПП. Сегодня надо реально выполнять парижское коммюнике (принятое по результатам саммита "нормандской четверки" в Париже в 2019 году, — ред.) и минские соглашения", — уверен Медведчук.

Он добавил, что на Донбассе, согласно парижским договоренностям, необходимо установить особый статус, который должен действовать на постоянной основе. "Это означает принятие не только закона об особом статусе, но и изменений в Конституцию", — уточнил оппозиционер. В части пункта об обмене Медведчук отметил, что "заявления о том, что надо проводить обмены (удерживаемыми лицами), не наполнены реальным содержанием с украинской стороны".

Оппозиционер уверен, что если Киев не осознает необходимости шагов по реализации минских соглашений и договоренностей в Париже, то Украину "не ждет ничего положительного в плане установления мира".

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