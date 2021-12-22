Кузьмин о подозрении Порошенко: Это бред сумасшедшей сивой кобылы и юридический трэш

Объявление подозрения экс-президенту Украины Петру Порошенко – это бред сумасшедшей сивой кобылы и юридический трэш. Об этом написал народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

"Тут журналисты просят прокомментировать підозру Порошенко. Хорошо. Для тех, кто еще не в курсе: Порошенко предъявили подозрение по делу, в котором подозревается и Медведчук. Это то самое дело, в котором все доказательства строятся исключительно на неких записях, сделанных, якобы, в рамках каких-то контрразведовательных дел", – отметил он.

Депутат подчеркнул, что на самом деле никаких контрразведовательных дел в отношении Порошенко и Медведчука в СБУ никогда не было и прокуроры никогда не подписывали никаких ходатайств о прослушке их телефонов.

"Суды никогда не давали никаких санкций на их прослушку. Записи, имеющиеся в деле, сфабрикованы, а экспертиза, проведённая в деле установила, что все эти записи смонтированы. СБУ и Генпрокуратура умышленно вводят в заблуждение и президента, и все украинское общество. Только по одним этим основаниям это дело не может быть направлено в суд. По нему не может быть обвинительного приговора. Ни Медведчук, ни Порошенко по этому делу не могут быть осуждены. Сама же суть предъявленных подозрений — даже не бред сивой кобылы, это бред сумасшедшей сивой кобылы. Просто юридический трэш. Ни один уважающий себя юрист под этим не подпишется", – отметил Кузьмин.

По его мнению, дело против Медведчука и Порошенко будет прекращено.

"Чем все закончится? Дело против Медведчука и Порошенко будет прекращено. Все, причастные к его фабрикации — сядут на скамью подсудимых", – написал нардеп.

Напомним, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и экс-президенту пришла повестка на допрос на 23 декабря. При этом сам Порошенко сейчас находится за границей, из Украины он срочно выехал 17 декабря после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку, и когда собирается возвращаться неизвестно.

Таким образом, Порошенко стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука. Дело касается закупок угля в "ДНР" и "ЛНР" в период 2014-2015 годов.