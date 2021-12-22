Венедиктова проиграла в Верховном суде "Украинской правде" и ЦПК

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова проиграла в Верховном суде "Украинской правде" и Центра противодействия коррупции (ЦПК) в деле по иску о защите чести и достоинства. Об этом свидетельствует государственный реестр судебных решений, пишет Детектор медиа.

В марте 2020 года Венедиктова подала иск о защите чести и достоинства против УП и ЦПК за статью "Спрут Авакова: Как "временный министр" наращивает свое влияние в силовом блоке".

В статье УП отметила, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, мужчина Венедиктовой – сотрудник киберполиции Денис Колесник – влиял на работу правоохранительных органов вне объемом своих полномочий, когда Венедиктова занимала должность директора Государственного бюро расследований.

В частности, Венедиктова назначила своим советником Руслана Бирюкова, который был членом конкурсной комиссии по избранию главы ГБР и работал в Нацполиции. Также генпрокурор брала своего мужа на важные совещания.

Венедиктова в иске требовала опровергнуть эту информацию и взыскать 150 тысяч компенсации с УП и ЦПК. Печерский районный суд города Киева и Киевский апелляционный суд удовлетворили просьбу генпрокурора.

Однако на уровне кассации Верховный суд встал на сторону УП и ЦПК, отменив постановления судов предыдущих инстанций. Судьи приняли во внимание подобные иски, которые рассматривались Европейским судом по правам человека.

Адвокат "Украинской правды" Александр Литвин отметил, что Верховный суд полностью согласился с аргументами защиты.

"Мы отмечали, что информация имеет общественный интерес и является оценочными суждениями. Мы не утверждали о совершении Венедиктовой какого-либо преступления, как об этом писала ее адвокат. Кроме того, руководитель прокуратуры не имела права требовать возмещения морального вреда", – цитирует Литвина УП.

Напомним, в марте 2021 года генпрокурор Венедиктова подала в суд на журналистку Янину Соколову. Иск был подан из-за интервью внештатного агента НАБУ Евгения Шевченко для программы Соколовой "Соромно".