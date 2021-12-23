Рабинович о реакции Запада на подозрение Порошенко: Лицемерие, двойные стандарты? А где демократия?

Реакция "западных друзей" Украины на предъявление правоохранительными органами пятому Президенту Украины Петру Порошенко подозрения в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса, — это очередной пример двойных стандартов действующих лиц современной геополитики.

Об этом написал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович на своей странице в социальной сети Facebook.

"Когда лидера второй в стране (и по численности фракции в парламенте, и по рейтинговым опросам) политической партии "ОПЗЖ", народного депутата Виктора Медведчука обвинили по надуманным "событиям" по статье с громкими формулировками о "терроризме и госизмене", послы партнерских нам государств молчали о беспределе, словно воды в рот набрали. Никто не сообщил о том, что внимательно присматривается к обвинению, не призывал Фемиду быть беспристрастной и объективной. Так и хранят молчание до сих пор", — обратил внимание политик.

"Но когда по той же статье и с теми же формулировками підозра Генпрокуратуры прилетела к Петру Порошенко, такому же партийному лидеру, — тут же в унисон послы самых стратегических наших партнеров призвали к этой самой беспристрастности и объективности, заявив, что "внимательно следят за развитием событий". И недвусмысленно намекая, где "правильное" решение суда…", — заметил Вадим Рабинович.

"Лицемерие, двойные стандарты? Деление украинских политиков на "правильных и неправильных"? Особый подход к юридическому принципу "один закон для всех"? Или это что-то другое? А где демократия? Вот и закончилась?..", — констатировал Вадим Рабинович.