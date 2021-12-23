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Венедиктова не осмелилась подписать подозрение Порошенко и ходатайство Медведчуку, скинув ответственность на заместителей, — журналист Бойко

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Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Венедиктова не осмелилась подписать подозрение Порошенко и ходатайство Медведчуку, скинув ответственность на заместителей, — журналист Бойко Новость обновлена 23 декабря 2021, 14:10

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не взяла на себя ответственность подписать подозрения экс-президенту Петру Порошенко и ходатайство о продлении личного обязательства главе политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку. Вместо нее это сделали ее заместители, пока Генпрокурор в своем кабинете знакомилась с последними достижениями косметологии и ароматизации, пишет в своем Telegram-канале журналист Владимир Бойко.

Журналист уточнил, что, хотя Венедиктова официально не присутствует на работе, все же ежедневно посещает Генпрокуратуру.

"Вот что значит патриотизм и подлинная преданность работе: Ирина Валентиновна, официально исчезнувшая с горизонта, оставив вместо себя исполняющих обязанности генерального прокурора, действительно тихонько приезжает на Резницкую и сидит у себя в кабинете. Люди врут, что исчезновение Венедиктовой связано с тем, что ДБС (именно так вице-президента Ассоциации косметологов и аромологов Украины называют подчиненные) не решилась 20 декабря 2021 подписать сообщение о подозрении народному депутату Петру Порошенко, поскольку в свое время взяла деньги с Александра Грановского за назначение Романа Говды первым заместителем генерального прокурора. И Говду нельзя было оставить 20 декабря в статусе исполняющего обязанности — по той же причине», — написал Бойко.

Он также добавил, что 20 декабря обязанности генерального прокурора исполнял заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, подписавший подозрение Порошенко во "втором деле Медведчука", а 21 декабря, когда нужно было подписывать ходатайство о продлении личного обязательства Медведчуку в "первом деле Медведчука", обязанности генерального прокурора исполнял Роман Говда.

"А в это время Ирина Валентиновна знакомилась с последними достижениями косметологии и аромологии, закрывшись в служебном кабинете. И куда смотрит Пенсионный Фонд?" — задал риторический вопрос Бойко.

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