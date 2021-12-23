"Сто" друзей заместителя главы ОП Андрея Смирнова или как подсидеть президента

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов очень следит за тем, что о нем пишут СМИ. По некоторым данным, он ежемесячно тратит немалые средства на зачистку информационного пространства от негативных материалов о нем. И судя по всему, делает это он не безосновательно.

Андрей Смирнов

Скажи мне, кто твои друзья

До назначения на должность заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов успел пройти интересный трудовой путь. Медийную славу Андрею Смирнову принесла адвокатская деятельность сначала как защитник активистов Майдана и участников АТО, а затем влиятельных экс-"регионалов".

Список его друзей и клиентов говорит сам за себя:

· Дмитрий Ярош (во время баллотирования в 2014 году последнего в президенты Украины, Андрей Смирнов был его уполномоченным представителем в ЦИК с правом совещательного голоса);

· бывшие народные депутаты Украины Валерий Карпунцов ("Удар") и Андрей Денисенко ("БПП") (Андрей Смирнов работал у последних помощником);

Андрей Богдан

· Андрей Богдан ( после избрания депутатом Днепропетровского областного совета от партии "Укроп" Андрей Смирнов возглавил комиссию по вопросам коммунальной собственности и жилищно-коммунального хозяйства и сблизился с Андреем Богданом, представлявшим в то время интересы Валерия Коломойского);

Константин Жеваго

· Константин Жеваго (на протяжении 2018-2019 годов Андрей Смирнов выступал одним из соучредителей Адвокатского объединения "Финансы и Кредит Лекс" (код 41924476), которое входило в группу компаний Константина Жеваго. В настоящее время Константин Жеваго является основным клиентом Андрея Богдана и Андрея Смирнова и главная цель — закрыть уголовное производство по растрате имущества банка "Финансы и Кредит" и легализации (отмыванию) средств. Убытки государства по этому делу оцениваются в 4,2 млрд грн. расследуется в ГБ);

Геннадий Корбан и Михаил Кошляк

· Геннадий Корбан и Михаил Кошляк (в течение 2015-2016 годов Андрей Смирнов по просьбе Андрея Богдана защищал интересы Михаила Кошляка. После того, как в марте 2016 года Геннадий Корбан пошел на соглашение со следствием, Андрей Смирнов добился, чтобы Апелляционный суд освободил Михаила Кошляка и закрыл производство по нему);

· Сергей Олейник "Умка" и Александр Петровский (Нареклешвили) "Нарик" и другие представители криминалитета Днепропетровщины (познакомился при защите интересов Михаила Кошляка);

Елена Лукаш

· Елена Лукаш (в 2015 году Андрей Смирнов защищал интересы бывшего министра юстиции Кабмина Николая Азарова — Елены Лукаш, подозреваемой в растрате бюджетных средств );

После дела Лукаш Смирнов и его адвокатское объединение Smyrnov Law Office (Адвокатское Объединение Призма) (код 41336484, г. Киев, ул. Мечникова, 2-А) с офисом в бизнес-центре "Парус" становится основным защитником бывших "регионалов".

Клиентами "Smyrnov Law Office" также были:

· Александр Кацуба (экс-чиновник "Нафтогаза". Обвинялся в растрате 12 млрд грн государственных средств. В марте 2017-го Кацуба пошел на соглашение со следствием заплатив всего 100 млн грн);

· Михаил Охендовский (экс-глава ЦИК. Обвинялся в получении взятки по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов. Уголовное производство против него закрыто прокурорами САП в январе 2020 года);

· Юрий Цаплиенко (отец известного журналиста Андрея Цаплиенко, глава сельсовета в Сумской области, которого обвинили в получении взятки. Суд отпустил Цаплиенко под залог 2,9 млн грн, дело с 2017 года до сих пор рассматривается в судебных инстанциях (ВАКС);

· Александр Ефремов (бывший глава фракции Партии регионов. Ефремова обвиняли в государственной измене. Судебное разбирательство по этому делу длилось три года. В июле 2019 года Александра Ефремова освободили из-под стражи, а 19 сентября суд отменил домашний арест и заменил его на меру пресечения — личное обязательство. Дело до сих пор рассматривается в судебных инстанциях);

· Сеяра Куршутов (контрабандист из списка СНБО. До назначения в ОП Андрей Смирнов был его личным адвокатом и в течение 2020 года вместе с последним несколько раз выезжал на отдых за границу. Перед принятием решения СНБО Андрей Смирнов предупредил Коршутова о санкциях, что позволило ему снять деньги с банковских счетов (до момента их блокирования);

· Николай Чаус (бывший судья Днепровского райсуда Киева, который в августе 2016 года был задержан НАБУ за взятку в размере 150 тыс. долл., но скрылся от следствия. Его адвокатом был Андрей Смирнов).

По словам клиентов Смирнова, этот адвокат отличается умением всегда найти пути во избежание уголовного преследования, либо "договориться" с судьями по смягчению наказания, либо затягиванию сроков рассмотрения дела.

Провальная работа в Офисе президента

Андрей Смирнов был назначен заместителем главы Офиса президента по протекции тогдашнего главы ОП Андрея Богдана. В его компетенцию были переданы вопросы правовой политики, правоохранительной и судебной системы.

Андрей Богдан пытался сделать из Андрея Смирнова на этом посту аналог Андрея Портнова (во времена Януковича) или хотя бы Алексея Филатова (во времена Порошенко), но успешный адвокат не всегда является успешным организатором.

Андрей Портнов и Алексей Филатов

Однако Андрей Смирнов фактически провалил реформу судебной системы. И это даже в условиях монобольшинства "слуг" в парламенте и принятие фундаментальных законов о работе Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

Из-за отсутствия должного финансирования и нехватки кадров сегодня судебная власть приближается к критическому состоянию. Остается острой проблема недофинансирования заработных плат работников аппаратов, а также на оплату судами коммунальных услуг, поддержание в надлежащем состоянии помещений судов.

На сегодняшний день почти в трети общих местных судов (209) количество судей, имеющих полномочия осуществлять правосудие, обеспечено лишь на 50 % и меньше штатной численности. Почти в половине апелляционных общих судов (42%) фактическое количество судей составляет менее 50% штатной численности.

Между тем, вся деятельность Андрея Смирнова в должности неформального куратора судебной системы сводится к обещаниям нужным людям и запугиванию неподчиненных судей.

Такое положение вещей создает хаос и ощущение вседозволенности у лояльных судей и еще больше распространяет коррупцию судейской системе.

Имитация работы и собственные интересы

Результативность деятельности Андрея Смирнова в должности фактически сведена к нулю. Вся его деятельность направлена только на интриги, сведение личных счетов с бывшими оппонентами и контроль теневых потоков.

Кирилл Шевченко

На этом поприще Андрей Смирнов очень близко сошелся с главой Нацбанка Кириллом Шевченко. Именно Смирнов сегодня активно и не бесплатно консультирует Шевченко, как вести себя во время встреч с Зеленским, чтобы сохранить должность главы НБУ.

Александр Грановский

Также Андрей Смирнов еще с адвокатских времен поддерживает близкие отношения с бывшим куратором правоохранительной и судебной систем при Порошенко – Александром Грановским.

Именно Андрей Смирнов заранее информировал Александра Грановского о включении основных контрабандистов в санкционный список, что позволило Виктору Шерману и Александру Черепинскому переоформить все свои активы на приближенных лиц и продолжить контрабандную деятельность.

Кроме того, Андрей Смирнов лично лоббировал перед секретарем СНБО Александром Даниловым вопросы невключения в санкционные списки контрабандистов отдельных известных лиц.

Также Андрей Смирнов поддерживает теплые отношения с основными олигархами страны и даже с Петром Порошенко.

Остается только догадываться, когда Зеленский и Ермак перестанут искать каналы слива информации из Офиса президента и начнут очищать аппарат от таких провальных кадров как Смирнов.