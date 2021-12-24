Фонд защиты свободы слова о требовании ЕС снять санкции с оппозиционных СМИ: Зеленский должен исправить свои преступные ошибки - открыть медиа и прекратить преследование Медведчука

Фонд защиты свободы слова прокомментировал требование европейских лидеров снять санкции с оппозиционных украинских СМИ и призвал президента Владимира Зеленского открыть незаконно закрытые медиа и прекратить преследование председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

"Президент Зеленский должен учитывать мнение саммита Восточного партнерства в вопросах свободы слова и прекращения преследования оппозиции. Демократия – как костюм. Он может быть неудобно скроен. Но если его снимешь – останешься нагим. Эти слова Александра Квасневского, которые он сказал однажды Леониду Кучме, стали своеобразной формулой, стоящей в основе угла Восточного партнерства. На саммите этого партнерства в Брюсселе уже президенту Зеленскому были повторены слова о важности демократии для укрепления партнерства и процесса евроинтеграции. Без свободы печати, без прекращения преследования лидеров оппозиции продвижение по пути в Европу невозможно. Это было сказано Зеленскому в Брюсселе четко и однозначно. И сегодня Зеленский стоит перед непростым выбором. Либо он продолжает беспредел, либо исправляет свои преступные ошибки: открывает запрещенные его СНБО медиа, прекращает политические преследования Виктора Медведчука и других оппозиционеров – иначе его ждет судьба изгоя, которому в европейских столицах и руки не подадут", – заявила председатель наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова Анна Герман.

Следует отметить, что на саммите Восточного партнерства присутствовал Олаф Шольц. Еще накануне парламентских выборов в Германии Фонд защиты свободы слова вместе с журналистами незаконно закрытых медиа в Украине обратился к лидерам немецких политических партий с призывом отреагировать на тяжелое состояние свободы слова в стране и поднимать тему несоблюдения прав журналистов в общении с украинскими властями.

Нынешний канцлер от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц в своем ответе Фонду отметил, что обеспокоен инцидентами по закрытию телеканалов и онлайн-изданий в Украине и акцентировал внимание на важности расследования таких дел и привлечении к уголовной ответственности виновных.

В частности, советник по европейским вопросам Секретариата Социал-демократической партии Германии Леонардо Пледла отметил: "Очевиден тот факт, что свобода мнений и свобода прессы – это фундаментальное право, которое должно быть защищено государством". В ответе также говорится, что нет никаких оправданий для умышленного ограничения свободы действий журналистов и медиакомпаний, как и для нападений, угроз и вмешательства в свободу представителей СМИ.

Подобного рода обращения были отправлены и президенту Франции Эммануэлю Макрону и генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.

Экс-владелец телеканала "Перший Незалежний" Роман Любицкий распространил заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала Медиахолдингу "НОВОСТИ", тогда как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала "Перший Незалежний".

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

В связи с действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NEWSONE, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

В понедельник, 27 сентября, стартовала очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как, "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net". В рамках заседания Ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности, евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.

Уже 12 октября в день саммита Украина – ЕС сотрудники "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" провели акцию с целью привлечь внимание гостей саммита к нарушению свободы слова в Украине.

На одной из локаций — Бориспольской трассе, по которой участники саммита ехали из аэропорта журналисты развернули плакаты с надписями на украинском и английском языках: "Перший Незалежний"," 112 Украина", NewsOne, ZIK, незаконно закрыты властями. Зеленский уничтожает свободу слова в Украине". У журналистов были заклеены рты. Также в этот день журналисты закрытых украинских медиа провели акцию под стенами Мариинского дворца и на других локациях, которые посетят гости саммита.

Медийщики, освещающие саммит G20 в Риме, выразили обеспокоенность ситуацией с цензурой в Украине и поддержали закрытые телеканалы "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний" и интернет-издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

1 ноября журналисты закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также изданий "Страна.ua" и "Шарий.net" провели встречу с представителем посольства Германии Лукасом Бёмом. В ходе встречи представители медиа проинформировали о давлении украинской власти на свободу слова в стране, а также предоставили международное юридическое заключение группы французских юристов по обращению Фонда защиты свободы слова о незаконности закрытия украинских телеканалов "Перший Незалежний", "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Более 150 украинцев, живущих в Чехии, во вторник, 7 декабря, собрались возле отечественного дипучреждения в Праге и требовали перестать оказывать давление на телеканалы в Украине. Собравшиеся на протест представители украинской диаспоры рассказали, что ранее узнавали о новостях с родины в эфирах украинских вещателей, в частности, "112 Украина", NEWSONE, ZIK и "Першого Незалежного". Но после закрытия этих каналов потеряли доступ к разносторонней информации. В связи с этим они выступили с призывом к украинской власти возобновить работу этих медиа.

Уже 9 декабря сотрудники закрытых Зеленским СМИ встретились с украинской диаспорой в Бухаресте и поведали о попытке нынешней власти ввести в Украине цензуру.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 120 969 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.