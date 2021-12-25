Сколько законов Зеленский "забыл" подписать за два года и вернуть в парламент

В Офисе Президента зависло, по меньшей мере, восемь законов, которые Президент не подписывает и не налагает вето.

С начала каденции президента Украины Владимира Зеленского исполнилось уже 2,5 года. И за это время он подписал немало законов, принятых Верховной Радой, пишет "Судебно-юридическая газета".

Однако из открытой информации, размещенной на официальном сайте Верховной Рады, можно убедиться, что целая куча принятых парламентом нормативных актов "зависла" в Офисе Президента. Все они до сих пор обозначены пометкой "Закон направлен на подпись Президенту".

Это значит, что Зеленский так и не подписал, но и не вернул в парламент с предложениями (не наложил вето). Судьба и статус таких документов остались неизвестными.

Речь идет о таких нормативных актах.

1. Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины

Закон принят еще 06.12.2019, однако он до сих пор не подписан Президентом и не возвращен в Верховную Раду.

Целью Закона было внести изменения в многочисленные законодательные акты Украины в части прохождения и особенностей государственной службы, урегулирование правового статуса государственных служащих, полномочий руководителей государственной службы, исключение института согласования назначения руководителей структурных подразделений третьими лицами, что в соответствии с нормами Закона Украины "О государственной службе изъят как субъективный фактор и инструмент воздействия.

2. Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" по обеспечению надлежащих условий работы временных следственных и временных специальных комиссий Верховной Рады Украины"

Закон принят 02.09.2020 и направлен на подпись Президенту. Из Офиса Президента с его подписью закон так и не вернулся.

Закон предлагалось привлекать для обеспечения работы временных следственных и временных специальных комиссий командированных работников государственных органов или специалистов, с которыми заключается гражданско-правовой договор.

3. Закон Украины "О внесении изменений в статью 12 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" об определении территориальной подсудности судебных дел, подсудимых расположенным на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя судам и подследственности уголовных правонарушений, совершенных на временно оккупированной территории".

Закон принят 02.12.2020, но глава государства его до сих пор не подписал.

Им вносились изменения в статью 12 Закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины" в части определения подсудности дел местным общим, административным и хозяйственным судам, расположенным на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Отдельно определялась подсудность уголовных производств и дел об административных правонарушениях.

4. Закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по опубликованию решений Верховной Рады Украины".

Верховная Рада приняла этот закон 16.12.2020 года. Уже два дня спустя, 18.12.2020, его отправили на подпись Президента. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Проект закона предусматривал, что с 1 января 2021 официальное опубликование решений Верховной Рады Украины должно было осуществляться только в газете "Голос Украины". Ведомости Верховной Рады из перечня изданий, в которых публикуются решения парламента, исключались.

Подписанные Президентом Украины законы публиковались бы в газете "Голос Украины" и размещались на официальном вебсайте Верховной Рады. Такая публикация законов и других актов Верховной Рады становилась официальной.

Но этого не произошло по причинам, приведенным выше.

5. Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О порядке исчисления созывов представительных органов местного самоуправления (советов)" о возобновлении единого порядка исчисления созывов".

Законом от 28.01.2021 года предлагалось внести изменения в статьи 1, 2 и 4 "Заключительные положения" Закона Украины "О порядке исчисления созывов представительных органов местного самоуправления (советов)" и установить требования о возобновлении единого порядка исчисления созывов всех представительных органов местного самоуправления (советов) в Украине.

Проблемным моментом, который решался этим законом, стал отход от единой нумерации созывов местных советов, наблюдавшийся в период 2009-2011 годов и связанный с Решением Конституционного суда Украины от 4 июня 2009 года № 13-рп/2009 по делу по конституционному представлением Киевского городского совета относительно официального толкования положений частей первой, второй статьи 141 Конституции Украины, которым положения статьи 2 Закона Украины "О порядке исчисления созывов представительных органов местного самоуправления (советов)" от 24 июня 2004 года № 1866-IV было признано неконституционным и утратило действие.

По содержанию данного судебного решения, состав местного совета, избранный на внеочередных выборах, должен считаться его новым составом и срок его полномочий должен быть аналогичен сроку полномочий совета, избранного на очередных выборах. Это фактически сделало невозможным единую нумерацию созывов представительных органов местного самоуправления в Украине и созыв местных советов, избранных на внеочередных выборах, которые получили другую нумерацию, чем в целом по стране.

6. Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ужесточении ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов".

Законом от 02.02.2021 года увеличивались санкции в статье 171 Уголовного кодекса Украины, а также излагалась в новой редакции часть четвертая статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрена уголовная ответственность за угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества журналисту или членам семьи, преднамеренное причинение таким лицам побоев, легких, средней тяжести или тяжких телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или организованной группой в виде лишения свободы сроком от семи до четырнадцати лет.

Его тоже не подписали. 17.12.2021 в Раду внесли проект Закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования защиты журналистской деятельности" № 6443.

В пояснительной записке авторы законопроекта прозрачно намекают на следующее:

"Несмотря на то, что Верховной Радой Украины 14 января 2020 одобрены Рекомендации парламентских слушаний на тему: "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения", в которых было указано о необходимости подготовки законодательных инициатив, направленных на повышение защиты законной профессиональной деятельности журналистов и других медиаучастников, а также на усиление ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов. Однако в течение 2020-2021 года законопроекты, которые рассматривались Верховной Радой по этому вопросу, по тем или иным причинам не вступили в законную силу".

7. Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Национальной полиции" (относительно командировки полицейских в органы государственной власти, предприятий, учреждений, организаций, учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения и присвоения специальных званий командированным (прикомандированным) полицейским)".

Ранее СМИ уже рассказывали, что нардепы — члены комитета по правоохранительной деятельности разыскивают закон, принятый 04.02.2021 года.

Нардеп Александр Бакумов требовал от комитета обратиться к Президенту с просьбой предоставить разъяснение о том, на какой стадии находится этот закон и почему он не подписан и не ветирован. По его словам, все предыдущие устные обращения в Офис Президента не дали результатов.

В конце концов, 03.12.2021 года Верховная Рада направила Президенту депутатский запрос относительно судьбы принятого закона.

Законом устранена терминологическая неточность в тексте Закона, депутаты заменили слова "высшее учебное заведение" и "учебное заведение" словами "заведение высшего образования".

Уточнена процедура присвоения специальных званий полицейским, которые отправлены в заведение высшего образования со специфическими условиями обучения, которое осуществляет подготовку полицейских.

Были введены нормы утверждения Президентом Украины перечня должностей, которые могут быть замещены полицейскими в государственных органах, учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения, которые осуществляют подготовку полицейских, учреждениях и организациях, и предельных специальных званий по этим должностям.

8. Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права".

За закон депутаты проголосовали во втором чтении 20.05.2021. Неизвестно, что именно в нем не устроило Президента, но он тоже до сих пор не подписан.

Принятый Закон предусматривает:

введение принципа универсальной юрисдикции по поводу преступлений агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений;

имплементацию института командной ответственности (responsibility of commanders and other superiors), регламентированного статьей 28 Римского устава Международного уголовного суда, подписанного Украиной;

исключение статей 432, 433, 435, а также изменения в статьи 434 УК;

- изменения в статью 436 УК (Публичные призывы к акту агрессии или вооруженному конфликту немеждународного характера) предусматривают приведение употребляемой в ней терминологии к требованиям международного гуманитарного права и изменению минимального предела наказания за это преступление;

- статья 437 УК (Преступление агрессии) изложена в соответствии со статьей 8bis Римского устава;

- обеспечение криминализации преступлений против человечности;

- особенности применения Закона Украины об уголовной ответственности к "событиям прошлого", которые уже квалифицировались по международному праву как преступление геноцида, преступление агрессии, преступление против человечности или военные преступления, но еще не предусматривались как преступления по УК.

Справедливости ради следует отметить, что и Верховная Рада тоже рассмотрела не все законы, которые вернулись из Офиса Президента с предложениями руководителя государства (были заветированы), из них 1 — в 2019 году, 2 — в 2020, и 3 — в 2021 году.