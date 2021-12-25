Итоги года: Медведчук демонстрирует, что его реальное влияние не сильно зависит от занимаемой должности

Блогер, журналист, писатель Николай Васильковский в своей статье на сайте "112ua.tv" сравнил самый первый рейтинг самых влиятельных людей Украины в 2003 и новый топ-100 за 2021 год:

"Вы в курсе, что всего 2 человека сохранили место в топ-10?

Журнал "Корреспондент" подводит итоги года, презентуя рейтинг "топ 100 самых влиятельных". "Корреспондент" публикует свой топ-100 самых влиятельных людей Украины, начиная с 2003 года, когда список возглавили президент Леонид Кучма и глава АП Виктор Медведчук.

А тогда, в 2003 году, самый первый рейтинг самых влиятельных выглядел так:

№10 – глава Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар;

№9 – глава "Киевского патриархата" Филарет;

№8 – народный депутат и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко;

№7 – предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Владимир;

№6 – народный депутат Виктор Пинчук;

№5 – бизнесмен Ринат Ахметов;

№4 – народный депутат и глава партии "Наша Украина" Виктор Ющенко;

№3 – премьер-министр Виктор Янукович;

№2 – глава Администрации президента Виктор Медведчук;

№1 – президент Украины Леонид Кучма.

Сегодня из героев самого первого рейтинга "Корреспондента" свой статус сохранили только Виктор Медведчук, Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Конечно, в рейтинге-2021 присутствует второй президент Леонид Кучма (№50), но, скорее, по инерции. После ухода из Трехсторонней контактной группы в Минске Кучма даже в СМИ редко появляется, а активной политикой не занимается вообще.

Виктор Пинчук входит в топ-3 самых богатых людей Украины по версии того же "Корреспондента", оценившего его состояние и активы в 2,7 миллиарда долларов США. В рейтинге "топ 100 самых влиятельных" за 2021 год Пинчук занял позицию №15. А в самом первом рейтинге "Корреспондента" за 2003 год предприниматель занимал 6-ое место.

Пинчук активно развивает активы, которыми управляет через инвестиционно-консалтинговую группу EastOne, контролирующую заводы по производству труб и колес. Клиенты бизнесмена – это государственные монополии "Укрзализниця" и "Нафтогаз Украины". А рынки сбыта продукции, которую производит бизнес-империя Пинчука – это США, ЕС и даже Ближний Восток.

Виктор Медведчук (№7) демонстрирует, что его реальное влияние не сильно зависит от занимаемой должности. В первом рейтинге много лет назад Медведчук как глава Администрации президента занимал 2-ое место, а в топ-100 за 2021 год находится на 7-ой позиции. Сегодня против Медведчука ведет войну Офис президента, а Владимир Зеленский не упускает момента, чтобы дать понять, что считает политика своим главным оппонентом. Да, начиная с мая месяца, глава политсовета ОПЗЖ находится под домашним арестом, но Медведчук давно уже обитает в настолько высоких сферах, что, как показывает рейтинг, подобные вещи не могут повлиять на его статус как одного из самых влиятельных людей Украины. По крайней мере, ни один из топ-политиков Украины не имеет такого уровня отношений с президентом РФ Владимиром Путиным, да и всей российской политической элитой в целом.

Ринат Ахметов, который в 2003 году был пятым в списке, в новом рейтинге занимает позицию №3. Предприниматель сохраняет статус самого богатого человека Украины – "Корреспондент" оценил его состояние в 8,5 миллиарда долларов. Но к концу года над Ахметовым начали сгущаться тучи. Сначала Офис президента буквально "продавил" через Верховную Раду "антиолигархический" закон, который грозит обрубить бизнесу Ахметова зарубежное кредитование и международные проекты. А затем сам президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне обвинил Ахметова в причастности к попытке государственного переворота. Конечно, если точно, то Зеленский выразился в том смысле, что Ахметова "втягивают", но все равно это такие обвинения, которые, мягко говоря, чреваты серьезными проблемами. Поэтому сейчас Ахметов и Офис президента в состоянии "разведки боем", которая грозит перерасти в полномасштабное боевое столкновение".